Ataşehir'deki otel yangınında ölenlerin kimliği belli oldu

Yangın, 18 Ocak Cumartesi günü saat 03.30 sıralarında Ferhatpaşa Mahallesi Üsküdar Caddesi'ndeki 3 katlı otelin eksi birinci katında bilinmeyen nedenle çıktı. Yangında 5 kişi, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Vücutlarında yanık olduğu belirlenen 3 kişi ve dumandan etkilenen 2 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi gören 3 yabancı uyruklu SPA çalışanı hayatını kaybederken otel işletmecisi iki kişi gözaltına alınmıştı.

2 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülen yabancı uyruklu 3 çalışanın otopsi işlemleri tamamlandı. Teşhis için ailesi gelen 2 kadının Kenya uyruklu Ann Wangui Muchoki ve Endonezya uyruklu Sri Yuni Wahyuni olduğu belirlendi. Diğer kadının ise teşhisi için ailesi bekleniyor. Kimliği belli olan 2 çalışanın cenazesinin konsolosluktaki evrak işlemlerinin tamamlanmasının ardından aileleri tarafından ülkelerine götürüleceği öğrenildi.