Ataşehir’deki park yeri cinayetinde dehşet görüntü çıktı: Silahla başından vurdu, tekmeleyip ölmesini bekledi

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

İstanbul Ataşehir'de terzi esnafı Sadık U., apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş'ı park kavgası sonucu sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü dehşet anının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, Sadık U.’nun Demirtaş’ı başından vurduğu daha sonra da tekme attığı görülüyor.

Olay, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Fırın Caddesi üzerinde meydana geldi.

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İddiaya göre, Terzi esnafı Sadık U. (68) ile bulunduğu binanın apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş park yeri nedeniyle uzun süredir tartışma yaşıyor.

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Apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş (62), cadde üzerinde ilerlerken Sadık U. tarafından silah ile kasığından ve kafasından vurularak öldürüldü.

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Sadık U. olay sonrası arabaya binerek kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eyüp Demirtaş yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Sadık U.’nun apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, ikilinin tartışmaya başladığı daha sonra Sadık U.’nun belinden çıkardığı silahla Demirtaş’ı başından vurduğu daha sonra tekmelediği, bir süre başında bekledikten sonra olay yerinden ayrıldığı görüldü.

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