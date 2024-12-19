Ataşehir’deki park yeri cinayetinde dehşet görüntü çıktı: Silahla başından vurdu, tekmeleyip ölmesini bekledi

Olay, Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi Fırın Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, Terzi esnafı Sadık U. (68) ile bulunduğu binanın apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş park yeri nedeniyle uzun süredir tartışma yaşıyor.

Apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş (62), cadde üzerinde ilerlerken Sadık U. tarafından silah ile kasığından ve kafasından vurularak öldürüldü.

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Sadık U. olay sonrası arabaya binerek kaçtığı sırada polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Eyüp Demirtaş yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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O ANLAR KAMERADA

Öte yandan Sadık U.’nun apartman yöneticisi Eyüp Demirtaş sokak ortasında silahla vurarak öldürdüğü o anlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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Görüntülerde, ikilinin tartışmaya başladığı daha sonra Sadık U.’nun belinden çıkardığı silahla Demirtaş’ı başından vurduğu daha sonra tekmelediği, bir süre başında bekledikten sonra olay yerinden ayrıldığı görüldü.