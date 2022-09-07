Atatürk Anamorfozu ziyaretçilerle buluştu

Kuruluşundan bu yana ticaretin yanı sıra sanatın ve kültürün de buluşma noktası olan İzmir Enternasyonal Fuarı, Temmer Marble'ın Çekyalı Heykeltraş Patrik Prosko'ya hazırlattığı ve sanatçının 3 ayda oluşturduğu Anamorfoz Atatürk sergisine de ev sahipliği yapıyor. Atatürk'ün hayatı ile değerlerini simgeleyen 539 objenin birleşiminden oluşan Anamorfoz Atatürk eseri, Kültürpark Lozan Kapısı girişindeki Pakistan Pavyonu'nda sergileniyor. İlk kez, 2021 Ağustos ayında İzmir'de düzenlenen 26. Marble İzmir - Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı'nda gün yüzüne çıkan eser, hem ziyaretçilerin hem de geleneksel ve sosyal medyanın yoğun ilgisiyle karşılaştı. İzmir'in ardından, İtalya'da Marmomac Mermer Fuarı ve İstanbul'da Rahmi M. Koç Müzesi'nde sergilenen eser büyük ilgi gördü.

Gördüğü yoğun ilgiyle kamuya mal olan Anamorfoz Atatürk sergisi, hem 91. İzmir Enternasyonal Fuarı hem de 9 Eylül'ün 100'üncü yılında yeniden İzmirliler ve tüm Fuar ziyaretçileriyle buluştu. Serginin ilk ziyaretçisi de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. Başkan Soyer, heykeltıraş Patrik Proska'yla sohbet edip eser hakkında bilgi aldı.

Eserin ilk olarak İzmir'de sergilendiğini ve her yerde büyük ilgi gördüğünü belirten Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya da Anamorfoz Atatürk'ün, 2021'de ilk kez görücüye çıktığı İzmir'de, 91. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda milyonlarca insana ulaşacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Eser, Fuar'ın ardından da İzmir'de sergilenmeye devam edecek.

Kökeni Yunanca'dan gelen 'Anamorfoz', yansıma ve perspektif üzerine kurulu bir sanat anlayışı. Prosko imzalı Atatürk projesi tam 539 parçanın bir araya gelmesiyle ortaya çıktı. Üç boyutlu bir enstalasyon olmasına rağmen doğru açıdan bakıldığında iki boyutlu bir sanat eseri olarak beliren çalışmadaki 539 parça, Atatürk'ün hayatını ve değerlerini simgeliyor. İşte o parçaların bazıları ve Atatürk için taşıdığı anlam:

Şapka (Kılık-kıyafet devrimi), Harfler (Harf Devrimi), T Cetveli (Kendi eseri olan Geometri kitabı), Bakır cezve (Kahveye olan tutkusu), Dünya küresi (Yurtta Sulh Dünyada Sulh anlayışı), Daktilo (Nutuk), Tesbih, Kol Düğmesi ve Kravat İğnesi (Giyimde modernist yaklaşımı), Köstekli Saat (Cephede hayatını kurtaran saati temsil ediyor), Gramafon (Sanata ve müziğe olan ilgisi), Kağnı Arabası Tekerleği (Milli mücadelede halkın desteği), Kitap (Yaşamı boyunca okuduğu yaklaşık 4 bin kitap), madalya, dürbün, divit kalem ve kalpak.