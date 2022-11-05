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Atatürk aynı saatte AKM ve Süreyya'da anılacak

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, sonsuzluğa uğurlanışının 84. yılında, özel konserlerle anıyor.

Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi - 16:20
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Atatürk aynı saatte AKM ve Süreyya'da anılacak

Atatürk aynı saatte AKM ve Süreyya'da anılacak
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İstanbul'un iki yakasında, AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde gerçekleşek konserler, 10 Kasım 2022 Perşembe akşamı saat: 20.00'de sanatseverler ile buluşacak.

AKM- Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek konserde; Cumhuriyet dönemi ikinci kuşak bestecilerinden Nevit Kodallı'nın müziği ve ünlü şair Cahit Külebi'nin metninden oluşan "Atatürk Oratoryosu" seslendirilecek. Konserde; soprano Perihan N. Artan, mezzosoprano Jaklin Çarkçı, tenor Berk Özbek, bariton Alper Göçeri solist olarak yer alıyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu ile gerçekleşecek konserin orkestra şefliğini Murat Kodallı, koro şefliğini Paolo Villa üstleniyor.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleşecek konserin programında ise; Atatürk'ün çok sevdiği Puccini'nin Tosca Operası'ndan aryalar, Pergolesi'nin Stabat Mater eserinden, Ahmet Adnan Saygun'un Yunus Emre Orotoryosu'ndan parçalar dinlenebilecek. Muammer Sun'un "Bozkırın Sesi", Zülfü Livaneli'nin "Yiğidim Aslanım", Yalçın Tura'nın "Hasretim Sana" adlı parçaları ve "Çanakkale Türküsü", "Köroğlu", "Yemen Türküsü" gibi sanatseverlerin sevdiği parçalar da konser programında yer alıyor. Konserde solistler; Esra Abacıoğlu Akcan, Göktuğ Alpaşar, Özlem Soydan, Gökhan Akyüz, Deniz Likos, Bülent Külekçi, Önay Günay; Aslıhan Korkmaz'ın piyanosu eşliğinde sahnede olacaklar

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