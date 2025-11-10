Bayrampaşa’daki 10 Kasım töreni, Atatürk Parkı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saat 09.05’te çalan sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törene Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Bayrampaşa Belediye Başkan Vekili İbrahim Akın, Garnizon Komutanı Muhabere Albay Bora Dolu, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Suat Mamur, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, belediye ve kaymakamlık birim müdürleri, mahalle muhtarları, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkan Vekili Akın, “Aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyor; Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ dediği Cumhuriyete tutkuyla sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.