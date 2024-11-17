'Atatürk bugün hayatta olsaydı AKP’ye üye olurdu' diyen Zeybekçi'ye Enginyurt'tan yanıt

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'Atatürk bugün hayatta olsaydı AKP’ye üye olurdu' diyen Zeybekçi'ye Enginyurt'tan yanıt

AKP Denizli Merkezefendi 4. Olağan İlçe Kongresi’ne katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci “Atatürk bugün hayatta olsaydı AK Parti’ye üye olurdu” demesi üzerine Demokrat Partili Cemal Enginyurt sert bir yanıt verdi.

Konuşmasında ağırlıklı olarak CHP'yi eleştiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, konuşmasının ilerleyen yerlerinde Atatürk'ün bugün yaşasaydı, AKP'ye üye olacağını söyledi.

CHP'ye yönettiği eleştirilerde Zeybekci, “Biraz daha zorlarsanız, Rahmetli Atatürk’ün arkasına sığınırlar, laiklikten bahsederler. Ama şunu net bir şekilde söylüyorum: Eğer Atatürk bugün hayatta olsaydı, CHP’ye üye bile yapmazlardı. Atatürk’ün üye olacağı tek yer AK Parti olurdu” diye konuştu.

ENGİNYURT: NİHAT EFENDİ...

Atatürk'ün AKP'ye üye olacağını söyleyen Zeybekçi'ye 'Nihat efendi' diye hitap eden Cemal Enginyurt "AKP Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi "ATATÜRK yaşasaydı AKP'li olurdu" demiş. Tam tersi olurdu Nihat efendi! ATATÜRK YAŞASAYDI,AKP DİYE BİR PARTİ OLMAZDI." yanıtını verdi.

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