Atatürk Bulvarı’nda kaza: araç orta refüje çıktı

Mahmut ŞEN/ YENİÇAĞ AKSARAY

Edinilen bilgilere göre, eski hastane istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Furkan Ş. (29) idaresindeki 06 CVP 037 plakalı Şahin marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Otomobil çekici marifetiyle orta refüjden kaldırıldı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.