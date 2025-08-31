Atatürk Bulvarı’nda kaza: araç orta refüje çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Atatürk Bulvarı’nda kaza: araç orta refüje çıktı

Aksaray’da akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Mahmut ŞEN/ YENİÇAĞ AKSARAY

Edinilen bilgilere göre, eski hastane istikametinden şehir merkezine seyir halinde olan Furkan Ş. (29) idaresindeki 06 CVP 037 plakalı Şahin marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

1-007.jpg

2-015.jpg

3-016.jpg

Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi. Otomobil çekici marifetiyle orta refüjden kaldırıldı.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Son Haberler
Cumhur İttifakı ortağından emeklileri yakından ilgilendiren açıklama! Tarih verdi
Cumhur İttifakı ortağından emeklileri yakından ilgilendiren açıklama! Tarih verdi
Atatürk Bulvarı’nda kaza: araç orta refüje çıktı
Atatürk Bulvarı’nda kaza: araç orta refüje çıktı
Trabzonspor'un serisini Samsunspor 89'da bitirdi!
Trabzonspor'un serisini Samsunspor 89'da bitirdi!
Aksaray’da kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 4 yaralı
Aksaray’da kontrolsüz çıkış kazaya neden oldu: 4 yaralı
Kılıçdaroğlu planı ortaya çıktı! Ankara kulislerinde çok konuşulan iddia
Kılıçdaroğlu planı ortaya çıktı! Ankara kulislerinde çok konuşulan iddia