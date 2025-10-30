YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt - Mahmut Şen

Aksaray’da Atatürk Bulvarı Kurtuluş Kavşağı’nda saat 20.30 sıralarında maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 40 DL… plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Alparslan E. (33), trafik ışıklarına yaklaştığı sırada arkadan gelen 68 ACL… plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu kazaya karıştı. Çarpan araç olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan hafif ticari araç çekiciye yüklenirken, olay yerine gelen üç kişi aracın kendilerine ait olduğunu beyan etti. Polis ekipleri tarafından yapılan alkol kontrolünde şahısların alkollü oldukları tespit edildi. Şahıslarla polis arasında kısa süreli tartışma yaşanması üzerine bölgeye takviye ekip sevk edildi.

Araç, işlemlerinin ardından otoparka çekildi. Kaçan sürücünün kimliğinin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.