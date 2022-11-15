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  • Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tutan çocuk sosyal medyada gündem oldu

Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tutan çocuk sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekiyor. Paylaşım rekoru kıran fotoğrafta, bir ilkokul öğrencisi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünü yağmurdan korumak için kendisi şemsiyesini büstün üstünde tutuyor. İlkokula giden küçük yaştaki çocuğun Atatürk sevgisini gösteren fotoğrafın altına yüzlerce de yorum yapıldı.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 19:42
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Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tutan çocuk sosyal medyada gündem oldu

Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tutan çocuk sosyal medyada gündem oldu
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Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekiyor. Paylaşım rekoru kıran fotoğrafta, bir ilkokul öğrencisi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünü yağmurdan korumak için kendisi şemsiyesini büstün üstünde tutuyor. İlkokula giden küçük yaştaki çocuğun Atatürk sevgisini gösteren fotoğrafın altına yüzlerce de yorum yapıldı.

 

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Ateş oğlu 15.11.2022
15.11.2022 19:52
Vatan ve Türk TC. Düşman ları görün böyle bir gençlik var kendi ıslanır ama Atanın büstü ıslanmasın diye önlem alıyor.alnindan öpüyorum küçük yavru  
 
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