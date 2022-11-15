Atatürk büstü ıslanmasın diye şemsiye tutan çocuk sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf dikkat çekiyor. Paylaşım rekoru kıran fotoğrafta, bir ilkokul öğrencisi Mustafa Kemal Atatürk’ün büstünü yağmurdan korumak için kendisi şemsiyesini büstün üstünde tutuyor. İlkokula giden küçük yaştaki çocuğun Atatürk sevgisini gösteren fotoğrafın altına yüzlerce de yorum yapıldı.