Düzenleme: Kaynak: DHA
Atatürk büstüne çirkin saldırı

Amasya’nın Göynücek ilçesinde bir okulun bahçesinde bulunan Atatürk büstü kimliği belirsiz kişi tarafından kırıldı. Gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, 30 Ağustos Cumartesi günü ilçede bulunan Şehit Lokman Cansız İlkokulu’nun bahçesinde meydana geldi.

İddiaya göre, okul bahçesine giren kişi, Atatürk büstünü boyun kısmından kırdı. Ayrıca büstün alt kısmındaki fayansların üzerinde yer alan Atatürk resimlerine de zarar verdi.

Durumu fark eden görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan inceleme sonrası büstü kıran şüpheli aynı gün gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelinin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

