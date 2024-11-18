Atatürk, Cumhuriyet ve yakın tarih gerçekleri

Bir sivil toplum kuruluşu olan Kamuda Birlik Hareketi öncüleri Yusuf ve Ali Koç kardeşler başlattıkları Atatürk araştırmalarını kitaplaştırmayı sürdürüyor. Daha önce yayınladıkları, “Tarihi Gerçekler Işığında Belgelerle Mustafa kemal Atatürk” kitabı 13 baskı yapan Koç kardeşlerin, “Belgelerle Türk Milliyetçi Hareketi’nin Lideri Başbuğ Atatürk” kitabı da yaptığı 11 baskı ile büyük ilgi gördü. Uzun yıllardır Milli Kütüphane ve Devlet Arşivleri’nde araştırmalarını sürdüren Koç kardeşler bu kez “Belgelerle Ergenekon / Hareketin Lideri Mustafa Kemal” kitabını okurlarla buluşturdular. Koç kardeşlerin yorumları dışında, tamamen arşiv belgelerine dayalı olarak derlenen her 3 kitap, Atatürk konusuna ilgi duyanlar ve bu konuda araştırma yapmak isteyenler için önemli bir kaynak eser. Rivayet, söylenti veya subjektif yorumlara değil belgeler temel alınarak hazırlanmış her 3 kitap da Atatürk yolundan ayrılmak istemeyenler için de tam bir yol haritası niteliğinde eserler. Kitaplardaki ana konu başlıklarından bazıları şöyle:

BELGELERLE ERGENEKON

HAREKETİN LİDERİ MUSTAFA KEMAL

* Atatürk’ten, İsmet İnönü’den ve Ordu Komutanlarından: ERGENEKON

* Atatürk’ün Kurduğu Ülkü Ocakları

* Atatürk’ün Kurtbaşlı Bayraklarla TBMM’de Cumhuriyeti İlan Etmesi.

* Türk Silahlı Kuvvetleri’nin BAŞBUĞ ATATÜRK’e Bağlılığı.

* CHP Ocakları ve Ocak Reisleri

* Atatürk’ün Türk Askeri Fabrikalarında Yaptırdığı İLK TÜRK TANKI.

* Atatürk’ün ERGENEKON TABLOLARI, Bastırdığı ERGENEKON PULLARI.

* Mustafa Kemal’in hiç sevmediği söz: KEMALİST

* İngiltere’nin İtibarını Yok Eden Mustafa Kemal’e; İngiliz İstihbaratının onu itibarsızlaştırmak Amacıyla Yaptığı Psikolojik Harp Operasyonları: Bozkurt Kitabı ve Dr. Rıza Nur Hatıratı.

* Mehmet Akif Ersoy’un Teklif Edilen Milli Eğitim Bakanlığını Reddetmesi.

* İngiliz İstihbarat Yüzbaşısı Benett: “Mustafa Kemal Samsun’a Varamayacak.”

* “Türklükten İstifa Ediyorum.” Diyen Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendinin Gürcü Çıkması.

* Atatürk’ün Hz. Muhammed’i Tarifi: Esaret tanımayan peygamber.

* Mustafa Kemal’in Muhafazakar Hasan Basri Çantay’a Hükümet Kurma Yetkisi Vermesi ve Muhafazakarların Hükümet Kuramaması.

* Enver Paşa: “Mustafa Kemal’i Tavsiye Et. Harbiyeye O Gelmelidir. O’ndan Başka Orduyu Toplayacak Kimse Yoktur.”

* Vahdettin’in İtirafı: “Mustafa Kemal’i Anadolu’ya Ben Göndermedim.”

* II. Abdülhamid: "Mustafa Kemal Çanakkale’de İngiltere, Fransa Gibi İki Büyük Devletin Ordusunu ve Donanmasını Durdurdu, Yüzgeri Ettirdi. Bana Lazım Olan Odur!”

* Türk Cumhuriyeti’nin Gizli Tarihi ve Üstü Örtülen Gerçekler.

BELGELERLE TÜRK MİLLİYETÇİ HAREKETİ’NİN LİDERİ BAŞBUĞ ATATÜRK

* İngiliz Askeri İstihbarat Raporlarında: Türk Milliyetçi Hareketi’nin lideri Mustafa Kemal

* Mustafa Kemal yahut “Bozkurt”.

* Siyonistler Mustafa Kemal’i İhbar Ediyor.

* Türk Ordusunun Başbuğ Atatürk mesajları.

* Atatürk: Türkçülük İmanını Aşılamalıyız.

* T.C. İçişleri Bakanlığı Yayını: Bozkurt yeni Türkiye’nin sembolü.

* Hz. Muhammed’in İstiklal Savaşı müjdesi.

* Atatürk: Yeryüzünün En Büyük İnsanı Hz. Muhammed’dir.

* Kuran-ı Kerim’e El Basarak Yemin Eden Harbiye.

* T.C. Cumhurbaşkanı İsmet İNÖNÜ: Sevgili BAŞBUĞ ATATÜRK’ün.....

* T.C. Başbakanı Celal BAYAR: Ordumuzun Eşsiz BAŞBUĞ’U ATATÜRK.

* 100 Yıl Önce Atatürk’ün Gördüğü Gerçekler: Irak’ın Kuzeyinde Kurulmak İstenilen Kürt Devleti.

* İstiklal Savaşı’nda ABD, Türk Milliyetçi Hareketi’ne Silah Satışına İzin Vermiyor.

* ATATÜRK: Kürdistan diye bir sorun yoktur.

* Atatürk’ün Yaptırdığı İlk Türk Denizaltısı.

* Tarihin Derinliklerinde Yok Edilmeye Çalışılan Türk Cumhuriyet Tarihi.

TARİHİ GERÇEKLER IŞIĞINDA BELGELERLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

* Atatürk’ün BAŞBUĞ’luk Unvanını Kabulü ve Gazetelerin BAŞBUĞ ATATÜRK Manşetleri.

* Atatürk Hangi Büyükelçiye “Sizinle Bir Gün Çin’de Karşılaşacağız.” dedi.

* Atatürk’ün Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey’e Verdiği Soyadı: BOZKURT

* Atatürk’ün Adalar (Ege) Denizi Gerçeği ve Atatürk’ün Talimatıyla Adaların Ele Geçirilmesi.

* Atatürk: “Millet Milli Hakimiyet Esasını ve Türk Milliyetçiliğini Kabul Etmiştir.”

* Atatürk Neden Kıbrıs’a Dikkat Çekmişti ve Kıbrıs Atatürk İçin Ne Anlam İfade Ediyordu ?

* Atatürk’ün Halkevleri Dergisine Koyduğu Ad : ÜLKÜ

* Atatürk’ün İngiltere’nin Küstahlığına Verdiği Sert Cevap.

* Atatürk’ün Kullandığı: Ülkü, Ülkücü, Reis ve Bozkurt Sözleri

* Atatürk’ün Bastırttığı Bozkurtlu Paralar, Pullar, Bozkurt Heykelleri ve Diğer Bozkurtları

* Atatürk’ün Vefat Ederken Son Sözü: “ VE ALEYKÜMSELAM ”

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