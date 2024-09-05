Atatürk Devlet Hastanesi'nde yangın paniği

Yangın, saat 23.50 civarında Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan hastanenin MR bölümünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Alevleri fark eden hastane personeli durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri hızla sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı ve etkin çalışmaları sayesinde yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangın sırasında hastane içerisinde oluşan yoğun dumanın tahliyesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.