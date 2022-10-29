29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Atatürk dizisinden ilk görüntüler yayınlandı. Aras Bulut İynemli başrolde oynuyor

Atatürk dizisinden ilk görüntüler yayınlandı. Aras Bulut İynemli başrolde oynuyor

Oyuncu Aras Bulut İynemli sosyal medya hesabından bir dijital platform için çekilen ve Cumhuriyetin 100. yılında vizyona girecek olan dizisinin fragmanını paylaştı.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 02:03
Takip Et

Atatürk dizisinden ilk görüntüler yayınlandı. Aras Bulut İynemli başrolde oynuyor

Atatürk dizisinden ilk görüntüler yayınlandı. Aras Bulut İynemli başrolde oynuyor
+
Aa
-

İynemli’nin başrolünü üstlendiği Atatürk dizisinden ilk görüntüler yayınlandı. Disney+ dizisi olan Atatürk, henüz platform ülkemizde yayın hayatına başlamadan önce gündeme gelmişti.

Aras Bulut İynemli’nin Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandıracağı dizide Emma Watson’un da rol aldığı gündeme gelmişti. Atatürk dizisinin yayın tarihinin 2023 yılı içinde olması bekleniyor.

İYNEMLİ 1,5 YIL HAZIRLANDI

Yayınlanan fragmanda 10 Ağustos 1915 taarruzu öncesi Yarbay Mustafa Kemal’i görüyoruz. Duygu dolu fragmanda, Namık Kemal’in “Vatanın bağrına düşman dayamış hançerini; Yok imiş kurtaracak baht-ı kara mâderini.” dizelerine, Atatürk’ün 1921 yılında meclis kürsüsünden verdiği “Vatanın bağrına düşman dayasın hançerini; Bulunur kurtaracak bahtı kara mâderini.” cevabına atıfta bulunuluyor. Başarılı oyuncu bu rol için 1,5 sene hazırlandı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Güçlü duruş
29.10.2022 08:04
Çok güzel bir dizi olacak, merakla bekliyorum.  
 
Melike İmar
29.10.2022 07:25
Olmaz, benzemiyor.  
 
kuvva
29.10.2022 06:25
hainler bunu da yasaklar  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
1
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Ödemelerin hesaba yatacağı tarih belli oldu. Üç yıllık peşin olarak ödenecek. Tüm emeklileri ilgilendiriyor
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
2
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
3
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
4
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Altılı masanın adayı nasıl belirleyeceği belli oldu. Herkes Kılıçdaroğlu aday olacak diye bekliyordu
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
5
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿Gazeteci Ümit Zileli uçağın kapısında gözaltına alındı
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
6
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿Arapların Hoşgörü Bakanı kız öğrenciye dans etti diye bakın ne yaptı
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
7
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde icradan satılık dubleks mesken
﻿Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde icradan satılık dubleks mesken
﻿Tekirdağ Marmaraereğlisi’nde icradan satılık dubleks mesken
﻿İran: Ukrayna ile aracısız görüşmeye hazırız
﻿İran: Ukrayna ile aracısız görüşmeye hazırız
﻿İran: Ukrayna ile aracısız görüşmeye hazırız
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık asma katlı dükkan
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık asma katlı dükkan
﻿Antalya Muratpaşa’da icradan satılık asma katlı dükkan
﻿Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire
﻿Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire
﻿Kayseri Kocasinan’da icradan satılık daire
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.