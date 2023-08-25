Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?

Aras Bulut İynemli’nin ‘Atatürk’ karakterine hayat verdiği Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Disney Plus’ta yayınlanması beklenen dizi televizyonda yayınlanacak. Peki, Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?

Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?

Başrolünde Aras Bulut İynemli’nin yer aldığı Atatürk dizisinden ilk fragman yayınlandı. Disney Plus için çekilen Atatürk dizisi platformda yayınlanmayacak. Peki, Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?

ATATÜRK DİZİSİ FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aras Bulut İynemli'nin oynadığı Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan Atatürk sahneleri ve Aras Bulut İynemli’nin oyunculuğu sosyal medyada çok konuşuldu.

Disney Plus'un yayınlamayı iptal etmesinin ardından ikisi sinemada, biri TV'de olmak üzere 3 bölüme ayrılan Atatürk dizisinin fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana Aras Bulut İynemli'nin oyunculuğu ve duygusal anlar damga vurdu.

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ATATÜRK DİZİSİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin parçası olarak 29 Ekim 2023 tarihinde, çekimi yapılan 6 bölümün ilk 3 bölümünden seçilecek sahnelerin yer aldığı Atatürk dizisi, televizyonda yayınlanacak.

Dizinin 4-5-6'ncı bölümlerinden oluşan ikinci kısmı ise 6 Ocak Cumartesi günü sinemalarda gösterime girecek.

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ATATÜRK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Mehmet Ada Öztekin'in yönetmeni olduğu Atatürk filminde; Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli canlandırıyor.

Dizideki diğer karakterler ise şöyle: Songül Öden- Zübeyde Hanım, Mehmet Günsür-Ali Rıza Efendi, Sarp Akkaya- Enver Paşa, Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy, Esra Bilgiç - Madam Corinne, Sahra Şaş - Makbule Atadan, Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar, Beran Kotan - Ömer Naci, Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu.

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