Atatürk dizisinin yayın tarihleri netleşti

Disney Plus'ın yayından kaldırdığı 6 bölümlük Atatürk dizisi, ikisi sinemada, biri TV'de olmak üzere 3 filme dönüşüyor. Filmlerin yayınlanacağı tarihler de netleşti.

KAYNAK: DHA
Atatürk dizisinin yayın tarihleri netleşti

Türkiye'de geçen yıl yayın hayatına başlayan Disney Plus, yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in yaptığı, başrolünde Aras Bulut İynemli'nin yer aldığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğinden kesitlerin anlatıldığı Atatürk dizisini platformda yayınlamama kararı aldı.

Disney Plus'ın kararı büyük tepki çekerken, 2 Ağustos'ta Walt Disney'in Türkiye ofisi, Atatürk dizisinin bir televizyon kanalında ve sinemalarda film şeklinde yayınlanacağını duyurdu.

Dizi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinliklerinin parçası olarak 29 Ekim 2023 tarihinde, çekimi yapılan 6 bölümün ilk 3 bölümünden seçilecek sahnelerin yer aldığı film, televizyonda yayınlanacak.

Ayrıca dizinin 6 bölümlük serisi, 3'er bölümden oluşacak 2 film halinde Türkiye'deki sinemalarda gösterime girecek. İlk 3 bölüm, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası içerisinde 3 Kasım Cuma günü sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Dizinin 4-5-6'ncı bölümlerinden oluşan ikinci kısmı ise, 6 Ocak 2024 Cumartesi günü sinemalarda gösterime girecek. Filmin yapım ve yönetmen ekibi, ileriki günlerde konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

DİZİDE ROL ALAN İSİMLER

Dizideki diğer karakterler ise şöyle; Songül Öden- Zübeyde Hanım, Mehmet Günsür-Ali Rıza Efendi, Sarp Akkaya- Enver Paşa, Berk Cankat - Ali Fuat Cebesoy, Esra Bilgiç - Madam Corinne, Sahra Şaş - Makbule Atadan, Bertan Asllani - Ali Fethi Okyar, Beran Kotan - Ömer Naci, Emre Mete Sönmez - Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluğu.

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