Yaşasın Cumhuriyet Sergisi. Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları

Serginin açılışında konuşan Türkiye İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, "Bizim için çok özel, çok anlamlı bir sergi. Cumhuriyetimizin 100. yılında açıyoruz. Cumhuriyet ile neredeyse yaşıt ve 2024'te 100 yaşına girecek olan bankamızın kuruluş fikrinin temelleri, 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nde atıldı. Dolayısıyla bu yıl, esasen İş Bankası'nın da fikir olarak doğuşunun 100. yılı. Hem Cumhuriyetimizin hem bankamızın ikinci yüzyılına adım attığı bir dönemde bu sergiyi sizlerle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

Başta Türkiye İş Bankası Müzesi arşivi olmak üzere çok sayıda kurumsal ve kişisel arşivin yanı sıra aile yadigarlarından ödünç verilen iki bini aşkın belge, fotoğraf, film ve objenin yer aldığı Yaşasın Cumhuriyet Sergisi, Türkiye İş Bankası Müzesi'nde yıl sonuna kadar pazartesi günleri hariç her gün ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Millî Mücadele'nin zaferle sonuçlanması, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesi, Anadolu insanının kendi kaderini tayin hakkına sahip olduğunu dünyaya ispatlıyordu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet ilan edilmeden önce İzmir'de toplanan Türkiye İktisat Kongresi'nde yaptığı açılış konuşmasında "Siyasi ve askerî zaferler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferle taçlanmazsa sonuç kalıcı olamaz" demişti. On yıl süren savaşların yarattığı yıkımın ardından ülkeyi müreffeh ve muasır olma yolunda sağlık, eğitim, tarım, ticaret ve sanayi alanlarının her birinde yukarı taşıyan gönençli bir toplumun hatırası "Yaşasın Cumhuriyet" sergisinde yâd ediliyor.

KISA SÜREDE ATILAN BÜYÜK ADIMLAR

Birinci Dünya Savaşı ve İstiklal Savaşı'nın ardından nüfus azalmış, insan kaynağı yetersiz hale gelmişti. Türk ekonomisi, sanayisi olmayan, tarımsal olarak dahi kendi kendine yetmekte zorlanan, kapitülasyonlar ve dış borçlarla dışa bağımlı bir görünüme sahipti. Anadolu insanı ekonomik olarak güçsüz düşmüş, eğitimli nüfus oranı azalmıştı. Ana prensibi "iktisadi bağımsızlık" olan, Türkiye İş Bankası'nın kuruluşunun da esasını teşkil eden İzmir İktisat Kongresi'nde alınan bütün kararlar kendi kendine yeten bir ekonomi yaratma ülküsünün bileşkeleridir.

Kendine yeten bir ekonomi için ilk yapılması gereken şeyin insana yatırım olduğu bilinciyle, Cumhuriyetin her bir ferdinin sağlık ve eğitim politikalarından eşit biçimde yararlanmasının sağlanması, 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımı, Hıfzıssıhha Enstitüsü'nün kuruluşu, okuma-yazmanın yaygınlaşması için her vatandaşını eşit kabul eden bir eğitim sisteminin inşasına başlanması öncelik kabul edildi. Kadınlar, üretimin, eğitimin her alanında aktif rol oynadı.

SANAYİNİN ÜÇ AKTÖRÜ: İŞ BANKASI, SÜMERBANK, ETİBANK

Tarımsal üretimi artırmak için çiftçilerden alınan "aşar vergisi" kaldırıldı, kıraç topraklarda modern tarım yapılabildiğinin ispatı olarak Atatürk Orman Çiftliği tasarlandı, ziraat mühendisleri ve veteriner hekim yetiştirecek Yüksek Ziraat Enstitüsü kuruldu. Kapitülasyonların ortadan kaldırılmasıyla, yabancıların elinde olan sermaye birikimi yerli tüccar ve sanayiciyle yeniden örgütlendirildi. Bu yeni müteşebbisi finanse edecek bir kredi kurumu olma gayesiyle 26 Ağustos 1924'te Türkiye İş Bankası kuruldu.

Demiryolu politikası Cumhuriyet Türkiye'sinin en önem verdiği konulardan biriydi. 1940'lara gelindiğinde ülkeyi bir ağ gibi ören 7 bin 500 km. demir yolu hattına ulaşıldı. 1926'da çıkarılan Kabotaj Kanunu ile yabancı şirketlerin Türk kara sularındaki imtiyazı sona erdi. 1925'te Türk Tayyare Cemiyeti kuruldu; yerli uçak ve uçak motoru üretimi için Kayseri'de, Eskişehir'de ve Ankara'da fabrikalar açıldı. Türk Lirasının değerini korumak için kanun çıkarılması, Merkez Bankası'nın kurularak Cumhuriyet'in ilk banknotlarının basılmaya başlanması, ithal edilen malların yurdumuzda üretimini sağlamak, sanayi planındaki hedeflerini uygulamak için seçilen üç aktör: İş Bankası, Sümerbank, Etibank ve daha nicesi...

TARİH YENİDEN YAZILIYOR

Sergide; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Siyasi ve askerî muzafferiyetler ne kadar büyük olursa olsun, iktisadi zaferlerle taçlandırılmadıkça payidar olamaz." sözünden hareketle Cumhuriyetin iktisadi bağımsızlığı için atılan adımlar, dönemi yansıtan nesne ve belgelerle, sağlık, eğitim, tarım, ulaşım, bankacılık, sanayi gibi konu başlıklarında Cumhuriyetimizin kuruluş yılları ele alınıyor.

İktisadi ve sosyal hayatın kalkınmasının mercek altına alındığı İş Sanat'ın bu yeni sergisinde ayrıca, Atatürk döneminin üretim ve sosyal hayatını yansıtan fotoğraflar, belge ve nesneler, anı objeleri, ülkemizde o dönemde üretilen yerli mallarından örnekler de ziyaretçilerin ilgisini çekmekte.

İş Sanat, yıllardır ülkemizin tarihini gerçek belgelerle ziyaretçilere aktarmak, özellikle gençlerin ve çocuklarımızın Cumhuriyetimizin kuruluşunu yakından görmelerini sağlamayı hedeflemekte.