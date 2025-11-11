İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Türkiye Cumhurbaşkanı'na yönelik paylaşım yapan Furkan Bölükbaşı isimli kişi hakkında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, X adlı sosyal medya platformunda yer alan paylaşımın Türk Ceza Kanunu'nun 310. maddesi kapsamında değerlendirildiği belirtilerek, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadesi yer aldı. Açıklamada, verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüphelinin gözaltına alındığı, soruşturmanın maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.