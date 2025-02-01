Atatürk Evi’nin temeli atıldı

Osmangazi Belediyesi, Atatürk Evi projesi ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına hizmetlerine bir yenisini daha ekliyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirlerini, eserlerini ve hatırasını yaşatmak adına projelendirilen Atatürk Evi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Demirtaş Meydanı'nda 118 metrekare taban alanı üzerine 3 katlı olarak inşa edilecek olan Atatürk Evi, müze olarak faaliyet gösterecek. Atatürk Evi'nin birinci katında Atatürk ve çocuk atölyesi, idari ofis ile barkovizyon odası yer alacak. Birinci katta ise iki adet sergi salonu bulunacak. Üçüncü katta ise yaşam alanları olacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Atatürk Evi'nin temel atma törenine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Atatürkçü Düşünce Derneği Bursa Şube Başkanı Gürhan Akdoğan, Demirtaş Lozan Mübadilleri Dernek Başkanı Hüseyin Çildem, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı. Temel atma törenine Osmangazili vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

AYDIN: "ATATÜRK'ÜN FİKİRLERİNİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞUNU ŞU GÜNLERDE BİR KEZ DAHA ANLIYORUZ"

Atatürk Evi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmaya Atatürk'ün söylediği veciz bir söz ile başlayan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Büyük Önder, birçok veciz söz söylemiştir. Bu sözlerden bir tanesi de "Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir" olmuştur. Büyük Önder'in 1881'de doğduğu ve hayatının belli bir bölümünü geçirdiği, benim de birkaç kez ziyaret etme fırsatı bulduğum Selanik'teki evin bir kopyasını burada inşa edeceğiz. Özellikle içerisinde bulunduğumuz süreçte, Atatürk'ün fikirlerinin ve vizyonerliğinin yüz yıl sonra dahi ne kadar önemli olduğunu şu günlerde yaşayarak bir kez daha şahit oluyoruz. Bu binanın inşaatı bittiğinde, Büyük Önder'in Selanik'teki evine gidemeyen vatandaşlarımız, buraya gelerek aynı duyguları hissedebilecek. Atatürk Evi'ni ziyaret edecek vatandaşlarımız, Atamızın fikirlerini, bizlere verdiği mesajları, hangi duygularla ülkeyi kurtarma fikrinin oluştuğunu anlayabilecek" dedi.

AYDIN: "ATATÜRK EVİ YAŞAYAN VE GELECEĞE IŞIK TUTAN BİR ESER OLACAK"

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Atatürk Evi'ni inşa etmek için özellikle Demirtaş bölgesini seçtiklerini belirterek, "Balkan Savaşları, tarihimizin en acı ve dram içeren savaşlarıdır. Türk toplumunun en zorlu yıllarıdır. Bu savaşlar, gerileme döneminin en buruk hikayeleridir. Bu savaşların ardından mübadele ile göçen insanlarımızın Bursa'da ilk yerleştiği yerlerden biri de Demirtaş bölgesi olmuştur. Demirtaş deyince Lozan mübadilleri akla gelir. Biz de bu durumdan yola çıkarak Demirtaş bölgesinde Atatürk Evi inşa etme kararı aldık. İnşaatı tamamlandığında bu eseri gelip görecek olan çocuklarımız ve gençlerimiz, Atatürk'ün fikirlerine, ülke sevgisine ve de Cumhuriyet değerlerine bizzat şahit olacaklar. Atatürk Evi, yaşayan ve geleceğe ışık tutan bir eser olsun istedik. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.

ÖZTÜRK: "BU MİLLETİN EBEDİ BAŞKOMUTANI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'TÜR"

Atatürk Evi'nin temel atma töreninin çok anlamlı bir güne denk geldiğini dile getiren CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, "Bazı kendini bilmez, yüzlerinde farklı, kalplerinde farklı duyguları taşıyanlar, Mustafa Kemal'in askerleriyiz dedikleri için Türk milletinin ordusundan genç teğmenleri ihraç ettiler. O kişilere buradan bir mesaj vermek lazım. Hiç kimse, Mustafa Kemal'in teğmenlerini bu milletin kalbinden ihraç edemez. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz ve bu milletin ebedi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bugün temelini attığımız Atatürk Evi, bu milletin ve devletin ne bedeller ödeyerek kurulduğunu bugün de yarın da herkese anlatacak. Anlamamak isteyenlere de inat bu eserler yükselmeye devam edecek. Biz çok iyi biliyoruz ki bu ülke ve bu millet Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçlu. Bu borcumuzu hiçbir zaman unutmayacağız. O'nun izinden yürüyerek, muasır medeniyetler seviyesine çıkmış aydınlık bir Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmak için mücadele edeceğiz. Atatürk'ün çok güzel bir sözü ile herkese bir mesaj vermek istiyorum. "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

TÜRKOĞLU: "HEPİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ASKERLERİYİZ"

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu da yatığı konuşmada, "Mustafa Kemal'in askerlerinin derdest edildiği bir günde Atatürk Evi'nin temeli atan başta Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın olmak üzere bu iradeyi ortaya koyan herkese canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Lozan mübadilleri, tıpkı Anadolu insanı gibi bu memleketin öz ve has evlatlardır. 500 yıl önce kendilerine verilen vazifeyi yerine getirmek adına Balkanlara gitmişler ve o coğrafyada kültürümüzü, medeniyetimizi, dinimizi ve Türklüğü yaymışlar ve yaşatmışlardır. Dön denildiği zaman da vatanlarına dönüş yapmışlardır. Son dönemde sosyal medyada Suriye'den gelenler dönüyorsa Selanik'ten gelenler de dönsünler diyen şuursuzlara inat hatırlatmak isterim ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hem o coğrafyanın hem de bu coğrafyanın sarsılmaz ve değişmez başkomutanıdır. Atatürk Evi'nin inşaatının tamamlanmasının ardından nice güzel hizmetlere imza atacağını görüyorum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadelerini kullandı.

BOZBEY: "BU ESER ATATÜRK'ÜN İLKE VE İNKILAPLARINI, VATAN SEVGİSİNİ VE HİZMETLERİNİ EN GÜZEL ŞEKİLDE YANSITACAKTIR"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi: "Bugün, çok önemli bir eserin temelini atıyoruz. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Atatürk Evi, inşattı tamamlanıp hizmete girdiğinde Büyük Önder'in ilke ve inkılaplarını, vatan sevgisini ve hizmetlerini en güzel şekilde yansıtacaktır. Bu eser, gelecek kuşaklara Atamızın neler başardığını, bu toplumun ilerlemesi ve aydınlanması için neler yaptığını, gençlerimizin geleceğe daha güvenli bakabilmesi için nasıl bir mücadele ortaya koyduğunu en güzel şekilde anlatacaktır. Erkan Başkanımızı ve yönetimini böyle önemli bir eseri kentimize kazandırdığı için tebrik ediyorum. Osmangazi ve Bursa adına hayırlı olmasını diliyorum."

Demirtaş Lozan Mübadilleri Dernek Başkanı Hüseyin Çildem ve Demirtaş Barbaros Mahallesi Muhtarı Şerif Gündür de yaptıkları konuşmada, Atatürk Evi gibi önemli bir eserin inşa edilmesi için Demirtaş bölgesinin seçilmesinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.

Başkan Aydın ve diğer protokol üyelerinin konuşmalarının ardından Atatürk Evi'nin temel atımı butona basılarak büyük bir coşku içerisinde gerçekleşti.