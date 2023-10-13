Atatürk Filistin hakkında o sözü söyledi mi? Gerçek ortaya çıktı

Atatürk'ün "Filistin'e el sürülemez" diyerek Avrupa'yı uyardığına dair sosyal medyada bazı iddialar yer alıyordu. Atatürk'ün o sözü ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

Atatürk Filistin hakkında o sözü söyledi mi? Gerçek ortaya çıktı

İsrail-Hamas savaşıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün TBMM'de "Filistin'e el sürülemez" dediği iddiaları yayıldı.

Bu konuyla ilgili Tarihçi-Yazar Ümit Doğan bir belge yayınladı.

Ümit Doğan şunları yazdı:

Atatürk "Filistin'e el sürülemez" diyerek Avrupa'yı uyardı mı?

Filistin-İsrail Savaşı başlayınca konu Atatürk'ün Filistin konusunda Avrupa'yı uyardığına dair iddialar gündeme geldi.

Sosyal medyada yer alan görmüş olduğunuz belgenin gerçek olup olmadığı konusunu soranlar oldu.

"Öncelikle belge gerçektir. Cumhuriyet arşivinde kayıtlı bir belgedir. Belgenin içeriğinde Atatürk'ün TBMM'de Avrupalıların Filistin'de hakimiyet sağlamasına Türklerin izin vermeyeceği, kutsal toprakların Yahudilere terk edilemeyeceği yönünde bir konuşma yaptığı, bu konuşmanın da Hakimiyet-i Milliye'de yayınlandığı konusunda yabancı basında bir haber çıktığı yazılıdır.

Ancak The Manchester Guardian gazetesi, bu konuyla ilgili Atatürk'e bir mektup yazmıştır. Dışişleri Bakanlığı tarafından gazeteye bildirilen cevapta, Atatürk'ün böyle bir konuşma yapmadığı ve Hakimiyeti Milliye gazetesinin böyle bir konuşma yayınlamadığı belirtilmiştir."

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