Atatürk filmi ne kadar izlendi?

Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıldönümüydü. Hâliyle kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le ilgili filmler de peş peşe vizyona girdi.

Bunlardan en dikkat çekeni, Aras Bulut İynemli’nin başrolünde olduğu Atatürk (1881-1919) filmiydi. İki bölüm halinde vizyona giren filmin ilki, 3 Kasım 2023’te sinemaseverlerle buluştu. 28 hafta vizyonda kalan filmi, 1 milyon 620 bin 325 kişi izledi. Filmin devamı Atatürk (1881-1919) 2 ise, 5 Ocak 2024’te vizyona girdi. Film, sinemada kaldığı 23 hafta boyunca 573 bin 259 kişi tarafından izlendi. Filmler, toplamda ise 2 milyon 193 bin 584 seyirciye ulaştı.

İynemli’nin yanı sıra Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç, Mehmet Günsür gibi oyuncuların yer aldığı, Necati Şahin’in senaryosunu yazdığı, Mehmet Ada Öztekin’in yönetmenliğini yaptığı filmin ilk kısmı, Mustafa Kemal’in Millî Mücadele’nin lideri olmaya giden basamakları tırmandığı dönemleri konu ediniyor. İkinci bölüm ise, Kurtuluş Savaşı’na varan süreçte yaşananları Mustafa Kemal’in perspektifinden anlatıyor.

‘Her Gece’nin gündemi var

++++++++++++++

Televizyonların ana haber bültenlerinde ya da haber odaklı yayın yapan kanallarda haber öncesi veya haberin ardından spikerin yorum yapması benim çok hoşuma gidiyor. İzleyici ile sanki konuşuyormuş gibi bir hava oluşuyor. Bu da bültenin izlenilmesini sağlıyor.

Şimdilerde TGRT Haber’de ‘Her Gece’ isimli programı sunan Yakup Sağlam da bunu yapıyor. Haberi sadece verip geçmiyor, yorumluyor. Yakup Sağlam, iyi bir araştırmacı televizyoncudur. Yorumlarını yaparken lafını esirgemez. Olanı olduğu gibi söyler.

Özel konular, özel konuklar, sosyal medyaya damga vuran paylaşımlar, gündeme ve hayata dair ne varsa hepsi hafta içi her akşam saat 23.30’da ‘Yakup Sağlam ile Her Gece’de ekrana geliyor. Yaz akşamlarına alternatif arayanlara duyurulur.

//////////////////

Viral olan milyonluk şarkı

Tuğçe Kandemir, yeni şarkısı ‘Aradan Çok Yıllar Geçti’yi Sony Music Türkiye etiketiyle müzikseverlerin beğenisine sundu.

Tuğçe Kandemir’in Instagram ve TikTok gibi sosyal medya platformlarında paylaşmak için yorumladığı şarkı, buralarda toplamda 30 milyondan fazla izlendi. Kandemir, hayranlarının bu yoğun ilgisine kayıtsız kalmadı ve şarkıyı stüdyoya girerek okudu.

Sözü ve müziği Kolera’ya (Esen Güler) ait şarkıyı beğendim. Daha önce Kolera’nın okuduğu şarkı, Kandemir’in yorumuyla yeniden hayat bulmuş. Dinleyeni bol olsun.