CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, resmi bayramlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının kullanılması için okullara yollanan genelge hakkında yazılı açıklama yaptı.

Özçağdaş,"Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yöneticilerin illerde okul müdürlerine gönderdiği, resmi bayramlarda, kurtuluş ve Atatürk'ü anma günleri ile tarihi günlerde 'Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk posteri, soluna Cumhurbaşkanı posteri asılacaktır' talimatı, hiçbir hukuki dayanağı olmayan partizan bir dayatmadır. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucu Lideri Atatürk’ün alternatifi gibi gösterme çabalarının ve buna payanda olmanın beyhude bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk dışında mevcut Cumhurbaşkanının posterlerinin kamu kurumlarına, özellikle de okullara asılmasının devletin tarafsızlığı ilkesinin açıkça ihlal edilmesi olduğunu belirten Özçağdaş, yaşanan durumun eğitimin siyasete alet edilmesi olduğunu ifade etti.

"BU KEYFİ VE SİYASİ TALİMAT DERHAL GERİ ÇEKİLMELİDİR"

Özçağdaş, açıklamasının devamında şunları söyledi,

“Ne Türk Bayrağı Kanunu ne de Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri Atatürk’le ilgili yapılması gereken tanımlamalar dışında Cumhurbaşkanı da dahil herhangi bir kişinin portresinin asılmasına yönelik hiçbir kişiyle ilgili bir tanımlama yapmamıştır. Mevcut Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanıdır; tarafsız değildir. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucu Lideri Atatürk’ün dışında mevcut Cumhurbaşkanının posterlerinin kamu kurumlarına, özellikle de okullara asılması, devletin tarafsızlığı ilkesinin açıkça ihlal edilmesi, eğitimin siyasete alet edilmesidir. Okullar, hiçbir partinin vitrini, hiçbir siyasi liderin propaganda sahnesi değildir. Eğitim kurumlarının ve yöneticilerinin görevi, çocuklara bilimsel düşünceyi, yurttaşlık bilincini ve Cumhuriyet sevgisini öğretmektir. Çocukların bayram sevincini hiç kimse kendi siyasi amaçlarına alet edemez. Bu keyfi ve siyasi talimat derhal geri çekilmelidir."

Eğitim-İş Senikası'dan da uygulamaya yönelik tepki gösteren bir açıklama geldi.

Okulların partilerin propaganda yeri olmadığı vurgulaması yapılan açıklamada, "Bu uygulama, kamu kurumlarının siyaset üstü yapısına ve devletin tarafsızlık ilkesine açıkça aykırıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, hiçbir makamla kıyaslanamaz. Atatürk posteri ile yürürlükteki partili Cumhurbaşkanı’nın posterini aynı düzlemde konumlandırmak, hem tarihsel gerçeklerle hem de devlet geleneğiyle bağdaşmamaktadır" denildi.

Talimatın geri çekilmesi gerektiği belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı,

"Eğitim emekçileri olarak bizler, Cumhuriyetimizin kurucusuna duyduğumuz saygıyı, hiçbir siyasi otoritenin talimatıyla değil, gönülden gelen bir bağlılıkla gösteririz. Bu nedenle 29 Ekim 2025 itibarıyla uygulanması istenen söz konusu talimatın geri çekilmesini talep ediyoruz. Atatürk’ün adının ve bayrağımızın yanına siyasal kimliklerin değil, ancak milletimizin ortak değerlerinin yakışacağını bir kez daha hatırlatıyoruz."