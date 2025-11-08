Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında okullara Atatürk posteri ve Türk bayrağının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resminin de asılması gündem olmuş, konuya ilişkin talimatın Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verildiği iddiaları ortaya atılmıştı.

Cumhuriyet Bayramı’nın ardından 10 Kasım’da da aynı senaryo yaşandı. İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki bir okulda 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının yanında Erdoğan’ın da fotoğrafı asıldı. Olay, öğrenci velileri ve vatandaşların tepkisini çekti.

10 KASIM'DA DA ERDOĞAN FOTOĞRAFI ASTILAR

CHP'li Bulut Can Okuducu, yaşanan duruma ilişkin “2025’in 10 Kasım’ı bir ilke tanıklık etti. Okullara asılan Atatürk bayraklarının yanında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın resmi de yer aldı. Cumhuriyet Bayramımızda yaşanan olay 10 Kasım’da tekrarlandı. Aşağıdaki fotoğraf Ümraniye’deki bir okuldan.

10 Kasım; emperyalizme karşı verdiği bağımsızlık savaşıyla mazlum uluslara ışık olan, kurduğu ulus devletle dünya tarihine geçen eşsiz bir önderin yasını tuttuğumuz gündür. Onu saygıyla andığımız bir gündür.

Tüm dünyanın önünde saygıyla eğildiği bir büyük devlet adamının ölüm yıldönümünde takınılan bu tavır kabul edilemez. Bunun hiçbir açıklaması olamaz ve hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz.

Yüce Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyoruz.

Bir kez daha kurduğu devlete ve devrimlerine sahip çıkma sözü veriyoruz.

Yaşasın laik, demokratik Cumhuriyetimiz!

Yaşasın bağımsız Türkiye!” sözlerini sarf etti.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yöneticilerin okul müdürlerine gönderdiği yazıda resmi bayramlarda “Atatürk posterinin soluna Cumhurbaşkanı posteri asılacaktır” talimatını verdiğini açıklamıştı.

Özçağdaş,"Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı yöneticilerin illerde okul müdürlerine gönderdiği, resmi bayramlarda, kurtuluş ve Atatürk'ü anma günleri ile tarihi günlerde 'Türk Bayrağı’nın sağına Atatürk posteri, soluna Cumhurbaşkanı posteri asılacaktır' talimatı, hiçbir hukuki dayanağı olmayan partizan bir dayatmadır. Türkiye Cumhuriyetinin Kurucu Lideri Atatürk’ün alternatifi gibi gösterme çabalarının ve buna payanda olmanın beyhude bir göstergesidir” ifadelerini kullanmıştı.