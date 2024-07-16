Atatürk Havalimanı’nda korkutan yangın

Düzenleme: Kaynak: DHA
Atatürk Havalimanı’nda korkutan yangın

İstanbul Bakırköy'de bulunan Atatürk Havalimanı'nın çevresinde bulunan otluk alanda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Atatürk Havalimanı'nın çevresinde bulunan otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 20.20 sıralarında, Atatürk Havalimanı ile D-100 Karayolu Ankara istikameti arasında bulunan otluk alanda çıktı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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