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  • Millet bahçesi yapmak için Atatürk Havalimanı'nın pistlerini kırmışlardı. Şimdi de asfalt için milyon harcadılar

Millet bahçesi yapmak için Atatürk Havalimanı'nın pistlerini kırmışlardı. Şimdi de asfalt için milyon harcadılar

Atatürk Havalimanı’nın pistlerini kıran ve milyarlarca liralık havalimanını atıl halde bırakan iktidar, bir taraftan da havalimanının asfaltına bakım yapıyor. DHMİ havalimanının asfaltını yenilemek için 1,2 milyon TL harcadı. 

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 14:35
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Atatürk Havalimanı'nın pistlerini Millet bahçesi yapmak için kırmışlardı Asfalt için harcanan para dudak uçuklattı

Millet bahçesi yapmak için Atatürk Havalimanı'nın pistlerini kırmışlardı. Şimdi de asfalt için milyon harcadılar
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Millet bahçesi yapmak için milyarlarca lira değerindeki Atatürk Havalimanı’nın pistlerini kıran iktidar şimdi de havalimanının asfaltını yenilemek için bir ihale düzenledi.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 23 Ağustos'ta “Atatürk Havalimanı Taksi Yolu Asfalt Onarımı” adı altında bir ihale düzenledi. Bu ihaleye sadece Aksiyon Yapı İnşaat Şirketi’nin katıldığı ve şirket ile DHMİ arasında 1 milyon 286 bin TL’lik sözleşme imzalandığı açıklandı.

TALAN İHALESİNİ DE YANDAŞ ALMIŞTI

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine  göre, Atatürk Havalimanı’na geçen aylarda tüm tepkilere rağmen millet bahçesi projesine başlandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından Atatürk Havalimanı millet bahçesi projesi için 29 Nisan'da davet usulüyle bir ihale düzenlendi. Ardından ihalenin 2 milyar 127 milyon 978 bin liraya Yapı ve Yapı Şirketi'ne verildiği ortaya çıktı. Milyarlık ihaleyi alan şirket 1974 yılında Nusret Yıldırım tarafından kuruldu. Şu anda oğlu Zafer Yıldırım tarafından yönetiliyor.

Ayrıca, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılında yaşamını yitiren Nusret Yıldırım'ın cenazesine kardeşi Mustafa Erdoğan ile birlikte katılıp aileye taziyelerini iletmişti. Yapı ve Yapı Şirketi'nin kurucusu Nusret Yıldırım ile aile dostu oldukları Cumhurbaşkanlığı resmi sitesinde de yazıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "O makinelerin müteahhiti; sana ise özel ilgi göstereceğiz” diyerek seslendiği Atatürk Havalimanı'nın yıkım ihalesini alan Yapı ve Yapı Şirketi büyük ölçekli projeleri alan şirketlerin başında geliyor.

MİLYARLARCA LİRA ÇÖPE ATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Atatürk Havalimanı ile ilgili yaptığı çalışmada ise Atatürk Havalimanı’nın kapatılmasıyla devletin tam 4 milyar dolarlık (güncel kurla yaklaşık 64 milyar TL) yatırımının çöpe atıldığı belirtilmişti. Ayrıca hazırlanan çalışmada Atatürk Havalimanı’na geçmişte büyük paralar harcanarak uçak bakım tesisleri yapıldığı da hatırlatılarak, “Bu tesislerde sadece THY uçakları değil, yabancı havayolu uçaklarının da bakımları yapılmakta ve bu hizmetlerin karşılığında ülkeye önemli miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır” dendi.

 

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uzman
16.09.2022 15:53
seçimde İnşallah chp nin önüne çıkartmazlar bu işfinans el değişmini.k.y lar organize olup genel bir şikayette bulunmaz inşallah .işsandık ve chp için .  
 
uzman
16.09.2022 15:52
işfinastaki bu % 35 pay nasıl el değiştirdi.chp bu işin neresinde chp atamalar işsandığa neden ikaz etmedi .yüzlerce milyon lot yüzlerce milyon avanta hamurt nasıl orga,nze oldular işfinasta  
 
Abbas
16.09.2022 15:40
Bu Atatürk Hava Limanı insanların yüreğindeki ızdırap akp yi asla iflah etmez, onca para Çöp Çöp oldu, rabbim bildiği gibi yapsın  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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