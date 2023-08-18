Atatürk Havalimanı’nın son hali içler acısı

Atatürk Havalimanı’nın içler acısı son hali ortaya çıktı. Havalimanına yapılan millet bahçesine girişlerin yasaklandığı öğrenildi. Ortaya çıkan görüntü "Millet bahçesine milletin girişi yasaklandı" yorumuna neden oldu.

Atatürk Havalimanı’nın son hali içler acısı

AKP iktidarı tarafından kapatılan ve daha sonra Millet Bahçesi yapılan Atatürk Havalimanı’nın son hali içler acısı.

Millet bahçesinin ilk etabı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Mayıs 2023’te açıldı. 8 Mayıs itibarıyla ziyaretçilere açılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ne vatandaş girişlerinin yasaklandığı ortaya çıktı.

SÖZLEŞME İMZALANMADAN PİST KIRIMINA BAŞLANDI

Sözcü’nün haberine göre; Atatürk Havalimanı’nın millet bahçesi yapılması için 29 Nisan 2022’de davet usulü ile ihale düzenlenmişti. İhaleyi, 2 milyar 127 milyon 978 bin liralık teklifin sahibi Yapı&Yapı şirketi almıştı. İhalenin sözleşmesi imzalanmadan pistleri kırma işlemlerinin başlaması kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Tüm itirazlara rağmen inşaat 2022 yılının mayıs ayında başladı.

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BAKANLIK PLAN YAPTI, İBB DAVA AÇTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 7.2 milyon metrekarelik havalimanı arazisi için hazırladığı imar planında; kullanım dışı kalan kuzey pistlerini, hangar binalarını ve terminal binasının bir kısmını kapsayan toplam 2 milyon 818 bin 979 metrekarelik bölüm millet bahçesi olarak ayrıldı. Havalimanı arazisinin 175 bin 500 metrekarelik bölümünde hastane, 443 bin metrekarelik kısmında sosyal tesis, 870 bin 103 metrekarelik alanda kültürel tesis, 52 bin 418 metrekarelik alanda da cami inşaatı yapılıyor. 570 bin 503 metrekarelik alan fuar alanı olacak.

Millet bahçesi olarak belirlenen alanda da millet kıraathanesi, büfe, kafeterya, mescit, tenis, basketbol, etnospor gibi spor alanları, çay bahçeleri yer alacak. İBB’nin bakanlığın imar planına açtığı davada geçtiğimiz aylarda bilirkişi raporu çıktı. Raporda havalimanıyla ilgili alınan karar; şehircilik ilkelerine aykırı bulundu, kamu yararının gözetilmediği belirlendi. Atatürk Havalimanı’nın olası bir afette üstleneceği kritik görevin planda yeterince irdelenmediğine de dikkat çekildi.

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