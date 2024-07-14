Atatürk heykeline bir alçak saldırı daha

Kaynak: Haber Merkezi
Atatürk heykeline bir alçak saldırı daha

Elazığ'da bir şahıs, şehir merkezinde bulunan Atatürk heykeline elindeki taş ile alçakça saldırdı.

Öğle saatlerinde Gazi Caddesi'nde bulunan eski öğretmenevi önünde meydana gelen olayda, Atatürk heykeline çıkan bir şahıs, heykelin başına taşla vurmaya başladı. Çevredeki vatandaşlar tepki gösterince şahıs olay yerinden koşarak kaçtı.

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Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis, yapılan incelemenin ardından şüpheliyi yakaladı. Şizofreni hastası olduğu ifade edilen şüpheli kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz aylarda Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir şahıs, Atatürk heykeline balyozla saldırmıştı. Heykelin bacak kısımlarını parçalayıp, bölgeden uzaklaşan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hasar gören heykel onarılırken, yaşanan olay sonrası şüpheli gözaltına alınmıştı. S.V.’nin sorgusunun devam ettiği ifade edildi. S.V.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürüldü.

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