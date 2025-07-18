Atatürk hürmetine çeşmeden ayran akıtıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Gümüşova ilçesine bağlı Selamlar köyüne gelişinin üzerinden 91 yıl geçti. İsmini Atatürk'ün verdiği Selamlar köyünde mehteran konseri ile başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Programda köyün tarihçesi anlatıldı. Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, Atatürk'ün dahiyane komutanlığına değinerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Köy muhtarı Sinan Çiftçi ise köyün tarihçesi ve program hakkında bilgiler verdi. Çiftçi, "Köyümüzde geleneksel olarak kutladığımız, Atatürk'ün 1934 yılında geldiği ve Atatürk'ün köyümüze gelişinin 50'inci yılında başladığımız kutlamaların bu sene 41'incisini düzenledik. Her sene biz bu anıyı yaşatıyoruz. Atatürk, köyümüze isim babalığı yapmıştır, onu seviyoruz. İsim babalığı yaptığı için de kendisine minnettarız. Protokolümüzü çağırıyoruz, köylümüze ve temsili ağırlama yapıyoruz ayran ikramlarımız, börek ikramlarımız her sene devam ediyor. 200 yıllık tarihi çeşmemizden ayran ikramında bulunuyoruz, herkesin hoşuna gidiyor güzel bir gelenek yaptık. 10 senedir de böyle bir etkinlik yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha sonra Atatürk Müzesi'ni gezen protokol üyeleri ve vatandaşlara köyün girişindeki tarihi çeşmeden ayran ikram edildi.