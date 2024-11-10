Atatürk için saygı duruşunda bulunanlara hakaret ettiler. 10 Kasım’da Atatürk düşmanları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Atatürk için saygı duruşunda bulunanlara hakaret ettiler. 10 Kasım’da Atatürk düşmanları ortaya çıktı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05'te E-5'te hayat durdu. Otomobillerinden inen sürücüler, saygı duruşunda bulunurken Misvak adlı sosyal medya hesabı Atatürk için saygı duruşuna geçenleri hedef aldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 86'ıncı yıl dönümünde Türkiye genelinde anma törenleri gerçekleştirildi.

09.05'TE HAYAT DURDU

Atatürk'ün hayata gözlerine yumduğu saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla İstanbul trafiği de durdu.

E-5'te sirenlerin çalmasıyla otomobillerinden inen sürücüler, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. O anlar kameralara yansıdı.

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SAYGI DURUŞUNDA BULUNANLARA HAKARET

Misvak adlı sosyal medya hesabı ise sosyal medya hesabından 09.05’te saygı duruşuna geçen vatandaşları hedef aldı.

Yapılan paylaşımda, saygı duruşuna geçen vatandaşlara ‘kendini bilmez’ diyerek hakaret etti.

İşte vatan hainlerinin Atatürk'e yaptığı o saygısızlık:

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