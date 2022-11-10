Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de ebediyete intikal etmesinin ardından Atamızın hayatına ilişkin pek çok bilgi arama motorlarında araştırılıyor. En çok merak edilen konulardan biri de Mustafa Kemal Atatürk’ün Kemal ismini alışı. Peki, Atatürk Kemal Adını Nasıl Aldı? Atatürk’e Kemal adını kim, ne zaman verdi?

Atatürk, Askeri Rüştiye’de tüm derslerine azim ve şevkle çalışırken öğretmenleri tarafından da çok seviliyordu. Özellikle matematik dersine ilgi gösteren Atatürk sınıf düzeyinin üstünde problemleri çözmeye uğraşıyordu.

Rüştiye’de ismi Mustafa olan matematik öğretmeni, Atatürk’ün üstün yetenekli ve çalışkan olmasından dolayı yakınlık duyuyor ve onu çok takdir ediyordu.

Bir gün adı Mustafa olan öğretmeni öğrenci olan Atatürk’e: “Oğlum senin de ismin Mustafa, benim de… Bu böyle olmayacak. Arada bir fark bulunmalı, bundan sonra adın Mustafa Kemal olsun” dedi.

Selânik Askerî Rüştiye’sine Mustafa adıyla giren Zübeyde Hanım’ın oğlu, 1895 yılında bu okulu başarılı olarak bitirdiği zaman, artık “Mustafa Kemal” olarak anılacaktır.