’Atatürk Müze Köşkü' 16 yıl önce restorasyonu tamamlanarak ziyarete açıldı

Cumhurbaşkanlığı Çankaya Yerleşkesi içinde yer alan Atatürk Müze Köşkü, Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1921-1932 yılları arasında konut ve çalışma mekânı olarak kullanıldı.



Yapıda ve eşyalarda meydana gelen bozulmaları durdurabilmek amacıyla 2002–2007 yılları arasında kapsamlı bir bakım ve onarım çalışması başlatılmış, bu çalışmalarla birlikte yapının bir müzeden çok, kullanıldığı dönemi yansıtan bir ‘konut’ olarak sergilenmesi için gerekli düzenlemeler yapıldı.



İşte Atatürk Müze Köşkü'nün görünümü.

