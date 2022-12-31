Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresi harfiyat alanı oldu

DHA'nın haberine göre, tüm tedbirlere rağmen döküm sahalarına para vermek istemeyen hafriyatçılar kaçak döküm yapmaya devam ediyor. Çevre katliamcılarının şimdiki hedefi ise Başakşehir Atatürk Olimpiyat Stadyumu çevresindeki ağaçlık oldu.

Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na bağlanan Olimpiyat Bulvarı kenarındaki ağaçlık, kaçak hafriyat döküm alanına dönüştürüldü. İrili ufaklı taş ve inşaat atıkları ağaçlığın arasındaki boşluğa döküldü. Bölgedeki çevre katliamı havadan görüntülendi.