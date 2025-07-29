Atatürk Orman Çiftliği'nde talana devam! Eski bakanın üniversitesi için…

Ankara'nın en değerli arazi ve miraslardan biri olan Atatürk Orman Çiftliği'ne yönelik talan saldırıları sürüyor.

"BİR YANDAN YANGINLA BİR YANDAN TALANLA MÜCADELE EDİYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Aylar önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bir soru önergesiyle birkaç merak ettiğimiz konuyu gündeme getirdik. Basın toplantısından saatler önce geldi. Atatürk Orman Çiftliği, Ankara’nın en yeşil yeri. Beyefendimiz Atatürk Orman Çiftliği’nden 403 bin metrekare orman arazisini eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın üniversitesine vermiş. Hiç utanmıyor musunuz? Bir yandan söndüremediğiniz, bütçe ayırmadığınız orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz, bir yandan da sizlerin orman talanınızla mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarında havadan müdahalenin yetersiz oluşuna dikkat çeken Başarır "Bugün Türkiye’nin her yerinde ormanlarımız yandı, orman işçilerimiz ve vatandaşlarımız şehit oldu. Hala sorumluluk olmayan, belediyeleri suçlayan bir Cumhurbaşkanı var. Bu yılın ilk 6 ayında saray 6 milyar 608 milyon lira harcamış. Oysa dünyada en yaygın olarak kullanılan yangın söndürme uçaklarının fiyatı 1,2 milyar. Saray tasarruf edebilseydi iki tane alabiliyorduk. Orman Genel Müdürlüğüne, hava araçlarına bütçe ayırmayan Cumhurbaşkanı, sarayın 4,5 milyar liralık yeni bir hava araç harcamasına cevap veremiyor" dedi.

Başarır, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, yakın dönemde Türkiye'nin dört bir yanında çıkan ve geniş alanları etkileyen orman yangınlarının verdiği zarara iktidarın engel olamamasını eleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların yaptığı harcamalara dikkati çeken Başarır, buralara ayrılan bütçeler ile orman yangınlarına müdahale edecek hava araçlarının alınabileceğini belirtti.

Başarır'ın açıklamaları şöyle:

"Maalesef ülkemizin gündemi orman yangınları... Ağaçlarımız, doğamız, hayvanlarımız yok oluyor, orman çalışanlarımız şehit oluyor; içimiz yanıyor. Bir yandan Cumhurabaşkanı, bir yandan Tarım ve Orman Bakanı açıklamalarda bulunuyor. Dehşetle ve hayretle izliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erdoğan var, diyor ki, ‘Yanan alanlardan Orman Bakanı sorumludur.’ Yıllar sonra Cumhurbaşkanı oluyor, dün ‘İtfaiyecilik büyükşehirlerin işi’ diyor, belediye başkanlarını sorumlu tutuyor. Maalesef ülkeyi böyle bir zihniyet yönetiyor. TBMM’de orman yangınlarına müdahale ve mücadele konusunda 2018’den bugüne kadar 555 kez konuşma yapılmış ve muhalefet uyarılarda bulunmuş ama bu iktidar kulaklarını tıkamış. Muhalefet 94 araştırma önergesi vermiş bu 7 yıllık süreçte, bir tanesini bile kabul edip görüşme açılmamış. 399 soru önergesi verilmiş, ne acıdır ki orman yangınlarıyla bu kadar ilgili olan Cumhurbaşkanı’nın yarattığı bu sistem 347’sine yanıt vermemiş. Muhalefet milletvekilleri, orman yangınlarıyla ilgili kaynak yaratılması, mücadele edilmesi, personellerin maaşı dahil tüm düzenlemelerin yapılmasıyla ilgili 8 kanun teklifi vermiş, 5’i komisyonun tozlu raflarında, 3’ü hala komisyonda bekliyor. Muhalefet görevini yapmış, 555 kez konuşmuş, soru-araştırma önergesi, kanun teklifi vermiş. Birinde bile dönüp bakmamışsınız, bugün ülkemiz yangın yeri.

"CUMHURBAŞKANI YANGINLARIN DEVAM ETMESİNE GÖZ YUMUYOR"

2018’deki başkanlık sisteminde göreve geldiği günden beri beyefendi madencilik, enerji ya da altyapı gibi faaliyetlere toplamda 50 milyon metrekare ormanı yok ederek alan açmış. 2002’den bugüne kadar yok edilen orman alanı 400 bin hektar. Bunu kararnameyle, Bakanlar Kurulu kararıyla yapmış. Aslında çözümü bulmuş. Orman yangınlarıyla mücadelede bütçe ayırmayan, kendi uçaklarından feragat etmeyen Cumhurbaşkanı, bu yangınların devam etmesine göz yumuyor. Bir yandan da 400 bin hektar ormanı yok ediyor. Ormansız bir Türkiye’yi hedefliyor. 5 yıl sonra Türkiye’de söndürülebilecek bir orman kalmayacak. Toplam bütçe içerisinde Orman Genel Müdürlüğüne ayrılan pay, yüzde 4,5’lardan yüzde 2,5’lara düşmüş.

Bugün Türkiye’nin her yerinde ormanlarımız yandı, orman işçilerimiz ve vatandaşlarımız şehit oldu. Hala sorumluluk olmayan, belediyeleri suçlayan bir Cumhurbaşkanı var. Bu yılın ilk 6 ayında saray, 6 milyar 608 milyon lira harcamış. Oysa dünyada en yaygın olarak kullanılan yangın söndürme uçaklarının fiyatı 1,2 milyar. Saray tasarruf edebilseydi iki tane alabiliyorduk. Sarayın yavrusu, her şeyi, algısı, trollerin aslında toplandığı yer olan İletişim Başkanlığı ilk 6 ayda 3 milyar 135 milyon harcamış. Tasarruf yapılsaydı 2 uçak alabiliyorduk. Erdoğan’ın koruma ordusuna ilk 6 ayda 1 milyar 466 milyon vermişiz. Tasarruf yapsaydık 1 uçak alabiliyorduk. 2023 kesin hesap cetvellerine baktığımızda sarayın hava taşıtlarına ayrılan 1 milyar lira vardı, yıl sonunda bu para 4,5 milyara çıkmıştı. O gün, uçak aldınız demiştik. İnkar etmişlerdi, bu para kullanıldı. Yani 150 milyon dolar. Biz, 2 yangın söndürme uçağı alabilirdik. Bursa’da insanlar ölmeyebilirdi, ormanlar belki daha az yanacaktı. Orman Genel Müdürlüğüne, hava araçlarına bütçe ayırmayan Cumhurbaşkanı, sarayın 4,5 milyar liralık yeni bir hava araç harcamasına cevap veremiyor. Gerçekten utanç verici bir mesele.

"403 BİN METREKARE ORMAN ARAZİSİ KOCA’NIN ÜNİVERSİTESİNE VERİLDİ"

Bu yılın ilk 6 ayında bütçe açığı 950 milyara yükselmiş. Yıl başından bugüne kadar yüzde 14’lük bir artış var ve en acısı, bu yılın ilk 6 ayında 1 trilyon 111 milyarlık bir faiz ödemesi var. Herhalde bununla 50 tane uçak alabiliyorduk. İşte Türkiye böyle yönetiliyor. Bunlardan utanmayan, sıkılmayan tek adamın 1994’te söylediği cümleyle dün söylediği cümle tamamen farklı, hala belediyeleri suçluyor. Sorumluluk al, ülkeyi bu hale getirdin ve bu rakamlara cevap ver. Aylar önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bir soru önergesiyle birkaç merak ettiğimiz konuyu gündeme getirdik. Basın toplantısından saatler önce geldi. Atatürk Orman Çiftliği, Ankara’nın en yeşil yeri. Beyefendimiz Atatürk Orman Çiftliği’nden 403 bin metrekare orman arazisini eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın üniversitesine vermiş. Hiç utanmıyor musunuz? Bir yandan söndüremediğiniz, bütçe ayırmadığınız orman yangınlarıyla mücadele ediyoruz, bir yandan da sizlerin orman talanınızla mücadele ediyoruz. Atatürk Orman Çiftliğini eski bakanına veriyorsun. Sonra da çıkıp muhalefeti ve belediyeleri suçluyorsun. Bu sistem çökmüştür."

"BU ERDOĞAN HUKUKUDUR, ZORBA HUKUKUDUR"

Başarır ayrıca CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun 18 Mart'ta iptal edilen lisans diplomasına ilişkin şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun 18 Mart’ta lisans diplomasını iptal ettiler, yokluk ve açık hata gerekçesiyle. Aslında yok olan tek şey vardı orada: Hukuk, vicdan ve ahlak. Günler sonra da yüksek lisans diplomasını iptal ettiler. O gün lisans diplomasını üniversite kurulu iptal etti, oysa fakülte, üniversite edecekti. Bugün, Sosyal Bilimler Enstitüsü bu kararı alıyor. O gün üniversite kuruluna bunu yaptırıyorlar çünkü o fakültede bu kararı verebilecek hoca yoktu. Enstitüyü dizayn ettikten sonra diplomayı veren birimi iptal ettiriyorlar. O zaman lisansı hukuka aykırı olarak iptal ettiniz siz. Çıkıp bir kişi de bununla ilgili de açıklama yapmıyor ve bu durumda 28 kişi daha var. Aylin Ataay Saybaşlı, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesinde, doktorasını Sorbonne’da yapıyor. Sorbonne, ‘Hakkıdır, ben iptal etmem’ diyor. Profesör olan, Sorbonne’da doktora yapan hocanın da tüm doktora, doçent, yüksek lisans tezlerini iptal mi edeceksiniz? Edersiniz çünkü gözünüz dönmüş. Bu Recep Tayyip Erdoğan hukukudur, bu zorba hukukudur, darbe hukukudur."