Atatürk portresi önünde skandal fotoğraf! İmam Hatip Lisesi'nde rezillik

Atatürk portresi önünde yabancı uyruklu 3 kız öğrenci skandal bir poz verdi. Seferihisar Uluslararası İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören 3 öğrenci hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Seferihisar Uluslararası İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu üç kız öğrencinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün portresinin önünde skandal fotoğrafı ortaya çıktı. Görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Veryansıntv.com haber sitesinde yer alan habere göre, Seferihisar Uluslararası İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu üç kız öğrencinin, sınıfta bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk portresi önünde uygunsuz el hareketiyle poz verdiği fotoğraf sosyal medyada infial yarattı.

Tepki çeken görüntülerin ardından Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı.

Emniyet birimlerinin yürüttüğü çalışma sonucunda, fotoğraftaki üç öğrencinin kimlikleri tespit edildi. Öğrencilerin 18 yaşından büyük oldukları ve halihazırda yurt dışında bulundukları belirlendi.

Haklarında Türk Ceza Kanunu’nun 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun kapsamında soruşturma başlatıldı. Sürecin uluslararası düzeyde nasıl ilerleyeceği ve ifadelerin nasıl alınacağı merak konusu oldu.

Öte yandan, skandal fotoğrafla ilgili dikkat çeken bir başka iddia ise okulun önceki dönem müdürüne yönelik. Bazı kaynaklara göre, söz konusu müdürün görüntüden önceden haberdar olduğu ve yayılmasını engellemeye çalıştığı öne sürüldü. Daha önce de çeşitli idari şaibelerle gündeme gelen müdür hakkında herhangi bir resmi işlem başlatılıp başlatılmadığı ise bilinmiyor.