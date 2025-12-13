İstanbul Ümraniye'de, bir kurye sipariş getirdiği sitenin asansöründe bulunan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çıkarıp tükürdü.

Kamera görüntülerinden çalıştığı iş yeri tespit edilen 28 yaşındaki şüpheli G.K. Atakent'te gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "Atatürk aleyhine alenen hakaret" suçundan adliyeye sevk edildi.

YEMEK SEPETİ: İLİŞKİMİZİ SONLANDIRDIK

Yemek Sepeti, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda G.K. ile tüm hizmet ilişkilerini derhal sonlandırdıklarını duyurdu.

Yemek Sepeti'nden yapılan açıklamada, kuryenin siparişi başka bir platformdan aldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Dün sosyal medya ve haber sitelerine yansıyan ve bir motokuryenin neden olduğu olayı büyük bir üzüntü ve hassaslıkla takip ettik. Türkiye’de motokuryelerin birden fazla platformla ve / veya restoran kuryesi olarak eş zamanlı çalışabildiği bilinen bir gerçektir. Yapılan incelemelerde, söz konusu olayın farklı bir platform üzerinden verilen bir sipariş sonucu yaşandığı tespit edilmiştir. Ancak bu durum, Yemeksepeti’nin konuya yaklaşımını ve duruşunu değiştirmemektedir. Bu doğrultuda, yapılan incelemeler sonucunda söz konusu kişiyle tüm hizmet ilişkimizi derhal sonlandırdığımızı ve önümüzdeki dönemde bizimle çalışmaması adına tüm önlemleri aldığımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."