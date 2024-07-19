Atatürk posteri var diye İzmir'deki konserini iptal etmişti. Yunan şarkıcıdan Atatürk hakkında skandal ifadeler

Yunan şarkıcı Despina Vandi, Çeşme'deki konserini iptal etme kararıyla Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Vandi'nin, sahnede yer alan iki dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı nedeniyle sahneye çıkmayı reddettiği belirtildi. Olay, konsere ev sahipliği yapan Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli tarafından sert bir dille eleştirildi.

"TARİHİ HAFIZAYA HAKARET OLURDU" DEDİ

Yunan basınına göre Vandi, Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle dolu bir etkinlikte sahne almanın 'tarihi hafızaya hakaret olurdu' sözleriyle dile getirdi. Vandi'nin ekibi, Atatürk posterinin yerinin değiştirilmesini ve yanına Yunan bayrağı konulmasını talep etmiş ancak bu istek organizatörler tarafından reddedilmişti.

Vandi'nin iş arkadaşı Eugenia Liakou, "Soundcheck sırasında devasa posterleri görünce performansımız için uygun olup olmadığını sorduk. Sahnenin arka planında hiçbir şeyin olmadığı bir performans hazırlamıştık ama bu posterler sahnenin tamamını kaplıyordu. Gösterinin iptal edileceği bildirilince beklemeye aldık ve güvenlik eşliğinde otelimize geri götürüldük." şeklinde açıklama yaptı.

"BENİM İÇİN KEMAL ATATÜRK, YUNANLARIN KATİLİDİR"

Vandi'nin "Benim için Kemal Atatürk, Yunanların katilidir" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Despina Vandi'nin bu kararı, Türkiye'de büyük tartışmalara yol açarken, özellikle Atatürk'ün Türkiye'de demokrasinin sembolü olarak kabul edilmesine vurgu yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Lâl Denizli, Vandi'yi eleştirdiği söz konusu açıklamalarında “Bu bir yardım konseri. Burada belediyenin hiçbir menfaati yok. Bu çocuklar ve eğitim için verilen bir konser. Türk Eğitim Vakfı yetkilileri bize sahnede Despina Vandi’ye yer vermek istediklerini söylediler. Biz belediye olarak elimizden geldiğince destek olduk. Daha sonra sahneye çıkmadığını, Türk bayrağı ve Atatürk posterlerinin inmesini istediğini söylediler. Biz bu toprakları kazanmak için çok fazla şehit verdik. Bizim topraklarımızda, benim belediye başkanı olduğum bir kentte hiçbir güç ne bayrağımızı ne de Atatürk'ün posterini indirmeye yeltenemez. Bunu aklından da geçiremez. Hanımefendi diliyorum ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin. Ama dilerim bir daha gittiği hiçbir ülkede bir ülkenin kanla elde edilmiş bayrağını indirmeyi aklından dahi geçirmez. Dilerim bu ona tarihi bir ders olur. Ben hanımefendi adına utanıyorum.” ifadelerini kullanmıştı.