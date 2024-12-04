Atatürk sevdalıları Cumhuriyet Balosu'nda buluştu

ADD ve Marmaris Belediyesi’nin iş birliğiyle altıncı kez düzenlenen Cumhuriyet Balosu, dün Çok Amaçlı Salon’da yapıldı. Balonun açılış konuşmasını yapan ADD Marmaris Şubesi Başkanı Dilay Uçar, emekleri dolayısıyla Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'ye plaket takdim etti.

Başkan Ünlü, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerinin asla ölmeyeceğini vurgulayarak, “Bugün Cumhuriyet’i ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerini savunmak zorunda kalsak da, unutmamalıyız ki onun izleri ve fikirleri asla kalbimizden ve beynimizden silinmeyecek. Daha aydınlık günlerin çok yakında olduğuna yürekten inanıyorum. Bu anlamlı gecede biz Cumhuriyet sevdalılarını bir araya getiren ADD yöneticilerine ve bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Gece, “101. Yılda, 101 Zeybek grubunun gösterisi ve müzik eşliğinde devam etti.