Atatürk Üniversitesi oda orkestrası ilk konseriyle sanatseverleri büyüledi

Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan ve klasik müziğin evrensel tınısını Erzurum'a taşıyan Oda Orkestrası, ilk konserini yoğun katılımla gerçekleştirdi. Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda düzenlenen konser, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Orkestra Şefliğini Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünden Doç. Dr. Ozan Gülüm'ün üstlendiği konserin konuk solisti ise ülkemizin önemli viyolonsel sanatçılarından Doç. Dr. Dilbağ Tokay oldu. Farklı enstrüman gruplarından çok sayıda yetenekli müzisyenin yer aldığı Oda Orkestrası, klasik müziğin seçkin eserlerini başarıyla icra etti.

Konser; Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Serhat Akyüz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Reyhan Keleş ve Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ergün Engin, Türk Halk Müziği Sanatçısı Mehmet Çalmaşur ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti.

REKTÖR HACIMÜFTÜOĞLU SANATIN BİRLEŞTİRİCİ VE EVRENSEL GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Konser öncesinde bir konuşma gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sanatın birleştirici ve evrensel gücüne dikkat çekerek, Atatürk Üniversitesinin yalnızca bilimsel değil, sosyal ve kültürel anlamda da öncü bir vizyonla hareket ettiğini vurguladı. Hacımüftüoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Sosyo-kültürel alanda pek çok hizmetiyle kurulduğu günden itibaren eğitime ve bilime önemli katkılar sunan Üniversitemiz, ürettiği bilgi ve gerçekleştirdiği tüm ilmî ve sanatsal üretimlerle sadece günümüzün değil, geleceğin de hafızasını ve literatürünü inşa etmektedir.

Sanat eğitimi yalnızca duygu ve estetikten ibaret olmayıp, zihinsel düşünce süreçlerinin de zenginleştirilmesini sağlar. Bu anlayışla hayata geçirilen Oda Orkestrası, sanatın bireyi özüne ulaştıran, yerelden evrensele taşıyan yönünü temsil etmektedir. Kadim mûsıkî geleneğimizin modern tekniklerle yeniden canlandırılması, korunması ve dünyaya tanıtılması noktasında önemli bir adım olarak gördüğüm bu oluşumun, Üniversitemizi sanatsal anlamda da güçlü bir temsil noktasına taşıyacağına inanıyorum. Bu vesileyle; orkestramıza, değerli sanatçılarımıza ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Gece boyunca sahnelenen eserlerle dinleyicilere klasik müziğin zarafetini yaşatan Atatürk Üniversitesi Oda Orkestrası, konser sonunda büyük alkış aldı. Sanatseverler, bu anlamlı buluşmanın uzun soluklu bir geleneğin başlangıcı olması temennisinde bulundu.