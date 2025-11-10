Türkiye’nin dijital bilgi üretim ekosistemini gençlerin katkısıyla güçlendirmeyi hedefleyen atölye, "Dijital Bilgi Üretim Seferberliği" mottosuyla, yerli ve milli dijital bilgi kaynaklarının oluşturulması adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Program öncesinde, Küre Ansiklopedi Proje Koordinatörü Muttalip Erdoğan ile Küre Eğitimcisi Bilal Utku Karakoç, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nu makamında ziyaret etti. Görüşmede, iki kurum arasında gerçekleştirilecek uzun vadeli iş birliği protokolüne ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette konuşan Rektör Hacımüftüoğlu, yerli ve milli bilgi teknolojilerinin gelişimine destek veren her girişimi önemsediklerini belirterek: "Bilginin üretiminden dolaşımına kadar olan süreci milli bir ekosistem içinde yürütmek, ülkemizin dijital bağımsızlığı açısından stratejik bir meseledir. Atatürk Üniversitesi olarak; sadece bilginin tüketicisi değil, aynı zamanda üreticisi ve doğrulayıcısı olma vizyonuyla hareket ediyoruz. KÜRE Projesi bu anlamda, üniversitelerimizin dijital çağdaki entelektüel sorumluluğunu yerine getirmesi için önemli bir fırsattır" ifadelerini kullandı.



Ziyaretin ardından heyet, Atatürk Üniversitesi Kurumsal İletişim Direktörlüğü Bilim İletişimi Ofisini ziyaret etti. Ofis Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bayraktar, "Küre Ansiklopedisi-Atatürk Üniversitesi Eylem Planı" başlıklı stratejik yol haritasını sunarak; üniversitenin proje kapsamında üstleneceği yapısal ve akademik katkılara ilişkin detayları paylaştı.

Bayraktar, oluşturulan planın yalnızca içerik üretimine değil, "bilginin üretimi, doğrulanması ve kalıcı hale getirilmesine" odaklandığını belirterek: "Atatürk Üniversitesi olarak, bu iş birliğini klasik bir protokolün ötesine taşıyıp, ‘dijital beyin havuzu’ oluşturma vizyonuyla ele alıyoruz. Öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve teknik birimlerimizle birlikte KÜRE’nin sadece bir dijital ansiklopedi değil, aynı zamanda etik, bilimsel ve kültürel bir referans merkezi haline gelmesi için çalışacağız." dedi.

Küre Proje Koordinatörü Muttalip Erdoğan ve ekibi tarafından yürütülen Madde Yazım Atölyesinde, 100 öğrenciye dijital ansiklopedi yazım süreçleri, kaynak güvenilirliği, akademik ifade teknikleri ve telif bilinci konularında eğitim verildi.

Küre’nin hedefinin, Türkiye’nin dijital hafızasını gençlerin katkısıyla güçlendirmek olduğunu belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"KÜRE, anonim bilgi kaynaklarına alternatif olarak şeffaf, akademik ve doğrulanabilir bir dijital bilgi ağı kurmayı amaçlıyor. Her bir içerik, müellifinin ismiyle kalıcı hale geliyor. Bu da gençleri sadece bilgi tüketicisi olmaktan çıkarıp, bilgi üreticisi konumuna taşıyor. Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirdiğimiz bu atölye, dijital bilginin yerli üretim seferberliği açısından büyük bir başlangıç niteliğinde."

Atölyeye ayrıca Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Ergün Ergin, T3 Vakfı Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Yakup Koçak ve T3 Vakfı Erzurum Sorumlusu Doç. Dr. Ragıp Ümit Yalçın da katılarak, bilgi üretimi ve gençlerin dijital alandaki rolü üzerine değerlendirmelerde bulundu. Atatürk Üniversitesinin dijital dönüşüm hedefleriyle uyumlu biçimde hazırlanan Küre Eylem Planı, üniversitenin eğitim-üretim entegrasyonunu güçlendirmeyi, akademik bilgiyi topluma açmayı ve teknolojik altyapıyı bilgi doğrulama süreçlerinde aktif hale getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, "KÜRE Akademik Koordinatörlük Ofisi"nin kurulması, lisansüstü tezlerin ansiklopedi maddesine dönüştürülmesi, fakültelere göre hedef madde kotalarının belirlenmesi, "KÜRE Bilgi Seferberliği" başlatılması ve "KÜRE-Veri Laboratuvarı" gibi yapılarla sürecin kurumsallaştırılması planlanıyor.

Gerçekleştirilen Madde Yazım Atölyesiyle birlikte Atatürk Üniversitesi, Türkiye’nin dijital bilgi üretiminde merkezî rol üstlenme hedefini bir adım daha ileri taşıdı. Üniversite, önümüzdeki dönemde KÜRE iş birliği kapsamında düzenlenecek "Madde Yazım Maratonları", "KÜRE ile Akademi Buluşmaları" ve "KÜRE Anadolu Zirvesi" gibi etkinliklerle dijital bilgi üretim kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.