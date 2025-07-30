Atatürk ve Cumhuriyet'e saldırmak için Rusya’daki depremi fırsat bildi! Babası da böyledi…

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Atatürk ve Cumhuriyet'e saldırmak için Rusya’daki depremi fırsat bildi! Babası da böyledi…

Atatürk düşmanı olarak bilinen Yavuz Bahadıroğlu, gerçek adı Niyazi Birinci'nin oğlu Mücahit Birinci de babası gibi Cumhuriyet ve Atatürk’ü hedef aldı.

Bir zamanlar akdemi camiasında “intihal” denilen, hırsızlık iddiası ile gündeme gelen mahlası Yavuz Bahadıroğlu, gerçek adı Niyazi Birinci olan isim Atatürk düşmanlığı ile tanınıyordu. TRT’de yayınlanan “Ya İstiklal Ya Ölüm” dizisinde Atatürk’ün övülmesinden rahatsız olduğunu belirtmişti. Bahadıroğlu’nun oğlu Mücahit Birinci de babası gibi Cumhuriyet ve Atatürk’ü hedef aldı. Birinci Rusya’daki deprem üzerinden Atatürk’ün Cumhuriyet devrimlerini hedef aldı.

BİRİNCİ ATATÜRK VE CUMHURİYET'İ HEDEF ALDI

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesi yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, dünyada bugüne kadar meydana gelen en büyük 10 depremden biri olarak kayıtlara geçti. AKP’li Mücahit Birinci ise deprem üzerinden Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet devrimlerini hedef aldı. Birinci, paylaşımında Cumhuriyet kazanımlarını ve Atatürk devrimlerini 'şekilci' olmakla suçladı. Birinci şu ifadeleri kullandı;

"Cumhuriyetin kazanımları ve modernleşme, neden şekilden, kıyafetten, şapkadan, takvimden, yazıdan ibaret kaldı? Neden fikri derinliğe sirayet edemedi? Neden Cumhuriyet mimarisi, sanatı, bilimselliği oluşamadı? Bunlar basmakalıp sloganlarla geçiştirilemeyecek kadar önemli sorular. Özeleştiri yapıp, ne yaptıysak o yöntemi değiştirmeliyiz."

BABASI DA ATATÜRK’TEN RAHATSIZ OLMUŞTU

Birinci’nin babası ve Bir zamanlar akdemi camiasında “intihal” denilen, hırsızlık iddiası ile gündeme gelen mahlası Yavuz Bahadıroğlu, gerçek adı Niyazi Birinci de TRT 1’de yayınlanan “Ya İstiklal Ya Ölüm” dizisinde Atatürk’ün övülmesinden rahatsız olduğunu belirterek, sosyal medya hesabından, “TRT'ye bu dizi kimler tarafından dayatıldı bilmiyorum, ama hesabı iktidardan sorulur” diye yazmıştı.

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