Atatürk ve devrimlere ihanet…

Bugün 23 Nisan, neşe dolmuyor insan…

Keşke; Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan yazabilseydim.

Dün değil, bugün değil, tam 24 yıl, demokrasiyi katleden, anayasayı yok sayan ve faşizm yaratan AKP iktidardır sorumlusu.

7 düvelin teslim aldığı, işgal ettiği vatan toprağını kurtarmak, kurtuluş ve kuruluşa imza atmak için bir kahraman geldi Ankara’ya.;

Mustafa Kemal Paşa…

Tam 105 yıl önce 23 Nisan 1920’de dünyada eşi benzeri olmayan milli egemenliğine dayanan Milletin Meclis’ini kurdu:

Mustafa Kemal Paşa…

Düşmana teslim olan padişah, “Ölüm fermanı” ihanet içinde olan İstanbul müftüsü alçak, “Katli vaciptir” fetvası verdi umursamadı, korkmadı, yılmadı. Milletin Meclis’i başkanını ve başkomutanını seçti:

Mustafa Kemal Paşa…

Çanakkale savaşı kahramanıydı, 23 Nisan 1920- 30 Ağustos 1922 dönemi savaştı, tek bir düşman askeri kalmayıncaya kadar savaştı:

Mustafa Kemal Paşa…

Kurtuluş’a ve 29 Ekim 1923’te Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kuruluşu’na imza attı:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk…

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” ilkesini yazdı:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk…

3 Mart 1924 tarihinde 3 devrim yasası çıkartarak, monarşiden laik, demokratik, hukuk devletine, çok eyaletli devletten, ulusal ve üniter devlete geçişi sağladı:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk…

“Din ve ordunun politika akımları ile ilgilenmesi birçok sakıncalar doğurur” diyerek Şeriye ve Evkaf ile Erkânı Harbiye-i (Genelkurmay) bakanlıklarını kaldırarak Diyanet İşleri Başkanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı kurdu:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk…

“Bir millet bireyleri ancak bir eğitim görebilir. İki türlü eğitim bir ülkede iki türlü insan yetiştirir.

Bu ise duygu ve düşünce birliği ile dayanışma amaçlarını tamamen yok eder” diyerek, halen yürürlükte olan 430 sayılı Tevhidi Tedrisat (Öğretimlerin Birleştirilmesi Kanunu) çıkarttı. “Türkiye Cumhuriyeti’nde bütün bilim kurumlarının bağlı olacakları tek makam Millî Eğitim Bakanlığı olacaktır” dedi:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk…

“Halifelik, Türkiye’nin varlığını da etkileyecek bir tehlike” diyerek halen yürürlükte olan 431 sayılı yasa ile Halifeliğin Kaldırdı:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk…

Çağdaş bir toplum olma yolunda, Büyük Türk Milletine devlet kurdu devlet:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk…

1 Kasım 1928 Türk harflerinin kabulü, 1930 Türk kadınına belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı, 1934 Türk kadınına milletvekili seçme seçilme hakkı veren:

Gazi Mustafa Kemal Atatürk…

Değerli okurlarım,

Atatürk ve devrimlere ihanet nedir?

Demokratik Parlamenter Rejimi yıkmak, tek adam rejimine dayanan monarşi rejimi kurmaktır. Kara, Hava ve Deniz komutanlıklarını Milli Savunma Bakanına, Jandarma’yı İçişleri Bakanlığına bağlayarak Genelkurmay başkanlığını ordusuz ve sembolik bir hale getirmektir. Yüksek Askeri Şurayı sivil ve siyasi hale getirerek Türk Silahlı Kuvvetlerini, siyasetin emrine almaktır. Askeri hastaneleri kapatmaktır. Ergenekon, Balyoz ve Kozmik Oda skandallarıdır. Diyanet’i iktidarın koruyucusu, cemaat ve tarikatların hamisi olarak siyasete alet etmektir. Okullara imam atayarak Milli Eğitimi dine alet etmektir. Milletin anayasal haklarını askıya almaktır. Seçilmiş insanları, öğrencileri, aydınları, gazetecileri, iş insanlarını hapse atmaktır. Türk Milletini fakru zaruret içinde yaşama mahkum etmektir. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyenleri Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç etmektir. Andımızı okullardan TC’yi kurumlardan kaldırmaktır. Teröristbaşı, İmralı canisine af planlamaktır.

Ey Türk Gençliği,

Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir.

İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin.

Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.

İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir.

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler.

Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı!

İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk.

Her şey çok güzel olacak ki;

Bugün 23 Nisan neşe doluyor insan diyelim…