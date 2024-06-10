Atatürk ve Oğuzhan Uğur’u kafasına kazıdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Atatürk ve Oğuzhan Uğur’u kafasına kazıdı

Azerbaycan’da bir berber müşterisinin kafasına Atatürk ve Oğuzhan Uğur’un portresini yaptı.

Sosyal medyadaki ilginç haberler bitmek bilmiyor. Azerbaycan’da yaşayan bir berber, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyduğu saygıyı ve sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'a olan hayranlığını göstermek için farklı bir yol seçti.

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Müşterisinin kafasına Ulu önder Atatürk’ün portresini kazıyan berber görüntüleri yayınladıktan sonra sosyal medyanın gündemine düştü.

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Kullanıcılar, “Atatürk dünyaya kazınsın ama Oğuzhan Uğur ne alaka” diyerek tepki verdi.

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40 yaşındaki Oğuzhan Uğur ise kısa sürede yayılan o görüntüleri paylaşarak “Karışık duygular içindeyim” dedi.

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