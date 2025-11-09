YENİÇAĞ - Gaziantep / Mete Büyükmurat

Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, gaziler ve şehitlerimizin ruhlarına ithafen 10 Kasım 2025 Pazartesi günü Gaziantep Ulu Camii’nde Mevlid-i Şerif okutulacak.

TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ

Atabey19 Gençlik Kültür Ocakları tarafından organize edilen program, 10 Kasım Pazartesi akşamı akşam namazına müteakip gerçekleştirilecek. Etkinlikte Atatürk, silah arkadaşları, gaziler ve tüm şehitlerimiz dualarla anılacak.

Programla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gazi Mareşal Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, gazilerimiz ve şehitlerimizin ruhlarına 10 Kasım 2025 Pazartesi günü akşam namazına müteakip Ulu Camimizde Mevlid-i Şerif okutulacaktır. Tüm vatandaşlarımız davetlidir.”

“SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ”

Atabey19 Gençlik Kültür Ocakları Başkanı Mete BÜYÜKMURAT, yaptığı açıklamada Atatürk’ü saygı ve özlemle andıklarını belirterek, “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.