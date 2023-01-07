Atatürkçü Düşünce Derneği'nden 6'lı masaya uyarı. Açıklamanın bir bölümü zehir zemberek

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) "Yeter Artık" başlıklı bir yazılı açıklama yayınladı.

Yayınlanan yazıda 6'lı masa uyarılarak "Sizden cesur, ilkeli, kararlı duruş, yol haritasında ortaklaşma ve söylem birliği bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu Altılı Masa'nın kitleleri heyecanla ayağa kaldırarak, değişim rüzgarları estirmesi gerektiğini savundu.

"AYKIRI FİKİRLER DUYMAK İSTEMİYORUZ"

Açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

"Hedefe kilitlenmiş milyonları ayrıştıran, kararsızlığa düşüren farklı sesler, uyumsuz görüşler, devlet yönetme ciddiyeti ile bağdaşması olanaksız uçuk öneriler, emperyalizmin 100 yıllık hayallerini besleyen aykırı fikirler duymak istemiyoruz.

Seçim kapıda, kitleleri heyecanla ayağa kaldıracak, dağlara taşlara umudun adını yazdıracak, değişim rüzgarları estirecek olan sizsiniz.

Emperyalizm işbirlikçisi mezhepçi ve mikro milliyetçi siyasetler karşısında dik durmanızı, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine, üniter ulus devlete, laik hukuk devletine sahip çıkmanızı, anayasaya (başlangıç dahil her maddesine) sadakatten ayrılmamanızı, karşı devrim gericiliğine geçit vermemenizi beklemenin en doğal hakkımız olduğunu düşünüyoruz.

Kısır oy hesaplarıyla din istismarcısı çevrelere ödün vermenin sonunun hüsran olduğu tarihte çok görüldü, yakın geçmişte de en acı biçimiyle yaşandı.

Yönümüz aklın tutsak edildiği din devletleri bataklığı değil, Büyük Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini aşmak olmalı. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu bir meclis sistemi, hesap vermenin görev olduğu namuslu bir devlet düzeni istiyoruz.

Toplumcu, kamucu ve emekten yana politikalar uygulayacağınızdan, örgütlü toplumun önünü açacağınızdan, yolsuzlukların hesabını soracağınızdan emin olmak istiyoruz.

Yok edilen özgürlüklerimizi, talan edilen ulusal varlıklarımızı, gasp edilen Cumhuriyet kazanımlarımızı geri istiyoruz.

Laikliğin; demokrasisinin de, Cumhuriyetimizin de olmazsa olmazı, 100 yıldır altında güvenle yaşadığımız devlet kubbemizin kilit taşı olduğunu unutmamanızı istiyoruz.

Yeniden "bilhassa kimsesizlerin kimsesi" olan Cumhuriyetin tüm yurttaşlara sağlayacağı saygınlık ve eşitliği istiyoruz.

Yeniden özgür düşünce ve bilim temelli bütüncül kalkınma istiyoruz.

Yeniden laik bilimsel eğitim istiyoruz.

Yeniden üreten ve hakça bölüşen ekonomi istiyoruz.

Yeniden maceracılıktan uzak, emperyal telkinlere kapalı, bölge merkezli, karşılıklılık esaslı, onurlu dış politika istiyoruz.

Yeniden hayatta tek gerçek yol göstericinin bilim olduğunu içselleştirmiş bir yönetim istiyoruz.

Kadınlarımızın katledilmediği, çocuklarımızın tecavüze uğramadığı, gençlerimizin geleceklerini yurt dışında aramadığı, uyuşturucu baronlarından, kiralık katillerden, mafyadan arınmış, sokaklarında özgürce yürüyeceğimiz, yarınlara güvenle bakacağımız bir

memleket istiyoruz.

Kısacası, Cumhuriyetimiz 100. yaşında Yeniden Atatürk Cumhuriyeti olsun istiyoruz. Umuda susadık, özgüvene susadık, liyakate susadık, ilkeli, ahlaklı, dürüst siyasete susadık.

YETER ARTIK !"

Kaygılarımızı anlayın, gereğini yapın.

Saygılarımızla.

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ GENEL MERKEZİ