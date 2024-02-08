Atatürkçü Düşünce Derneğinden ihraç edilen Atatürkçü teğmenler için suç duyurusu

Atatürkçü Düşünce Derneği İstanbul Tuzla Piyade Okulu’nda Atatürk fotoğrafı takmayan bir teğmen ve iki arkadaşı ile onları uyaran dört teğmen için ihraç kararı verildiğini açıkladı. ADD, Kara Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) tarafından ihraç kararı verilmesine ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Aytunç Ürkmez’in haberine göre, Tuzla Piyade Okulu’nda, 10 Kasım 2023’te “Atatürk’ü Anma Töreni”nde bir teğmen yakasına Atatürk fotoğrafı takmamıştı. Söz konusu teğmene iki teğmen daha destek çıkarken, dört teğmen de karşı çıkmıştı. Olayın ardından ortaya çıkan iletilerden de okulda cemaat yapılanması içinde olan teğmenlerle, bunlara karşı çıkan teğmenler arasında tartışmaların yaşandığı öğrenilmişti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) cemaat yapılanmasına ilişkin iddiaları yanıtlamazken fotoğraf tartışmasına karışan yedi teğmen hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturmanın son aşamasına gelindi. 18 Ocak’ta toplanan YDK, yedi teğmen hakkında ihraç kararı verdi. Kararın Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafınan onaylanmasıyla ihraçlar kesinleşecek. Ayrıca cemaat yapılanmasına ilişkin de YDK’nin soruşturmayı geliştirme kararı aldığı öğrenildi.

HAKARETE HAPİS VURGUSU

ADD’nin dilekçesinde; “TSK’de görev yapan bir teğmen ve arkadaşlarının, Atatürk ve onun silah arkadaşlarına karşı bu kabul edilemez hareketleri karşısında, onlara tepki gösteren dört vatan evladı teğmenin aynı kefeye konulması ve Atatürk’ü savunmanın suç görülüp ihraç nedeni sayılması kabul edilemez” dendi. Söz konusu dilekçede, Atatürk’ün anısına alenen hakaret eden veya söven kimsenin bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağı anımsatıldı. Ayrıca dilekçe kapsamında “Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadeleri kullanıldı.

‘ORDUDA CEMAAT TEHLİKESİ’

ADD Genel Başkanı Bozkurt, YDK kararına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. “Bu karar Atatürk’ün TSK’den ihraç edilmesi” diyen Bozkurt, “Atatürk’ün TSK’den ihracı da kimsenin haddine değildir. TSK’yi var eden Atatürk’tür. Bu ordunun dört teğmenini Atatürk’e yapılan saldırıya karşı çıktığı için ordudan ihraç etmek Atatürk’ü yok saymak anlamına gelir. MSB kararı onaylamasa da YDK’yi oluşturan üyeler kabul edilemez bir karara imza atmıştır” dedi.

Okuldaki cemaat yapılanmasına da değinen Bozkurt, “YDK, soruşturmayı geliştirme kararı alsa da söz konusu üç teğmenin ders gördüğü bir tarikat yapılanması içinde olmalarından bahsetmemiş. ‘Cübbeli Amiral’ olayında olduğu gibi bu olay da kabul edilemez. 15 Temmuz’da ordudaki cemaat yapılanmalarının ne tehlikeler açacağını yaşayarak öğrendik. Böyle bir soruşturma yapılacaksa Atatürk’ü savunan dört teğmenin ödüllendirilmesi, diğer üç teğmen hakkında cemaat soruşturması yürütülmelidir” şeklinde konuştu.