Atatürkçü Ebru teğmene mahkemeden şoke ettiren karar!

T24’de yer alan habere göre; ihraç edilen Atatürkçü teğmen Ebru Eroğlu’nun TSK’ya geri dönüş talebini mahkeme bir kez daha ret etti. Karara ise avukatları itiraz etti. İtiraz dilekçesinde Eroğlu’nun ileride göreve iade edilse dahi devrelerinden kıdem olarak geri kalacağı vurgulandı.

İHRAÇ KARARINA İTİRAZ ETMİŞTİ

30 Ağustos'taki Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıç çatıp subay andını okuyarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan 5 teğmen ve 3 disiplin amiri TSK’dan ihraç edilmişti. İhraç edilen teğmenlerden Ebru Eroğlu ise TSK’ya geri dönüş davası açmıştı. Ankara 4. İdare Mahkemesi, Eroğlu’nun talebini reddetti. Avukatlar ise karara itiraz etti.

İLERİDE GÖREVE İADE EDİLSE DAHİ DEVRELERİNDEN KIDEM OLARAK GERİ KALACAĞI VURGULANDI

Verilen emir ve yönergenin Subay Andı’nın ‘tören içinde’ okunmaması üzerine olduğu hatırlatılan itiraz dilekçesinde Eroğlu’nun disiplinsizlikle suçlanmasının akıl ve hukukla izah edilemeyeceğinin altı çizildi. İtiraz dilekçesinde Eroğlu’nun ileride göreve iade edilse dahi devrelerinden kıdem olarak geri kalacağı vurgulandı.

TRT AYRINTISI

Dilekçede en dikkat çeken nokta ise ‘TRT’ notu oldu. Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

“Aynı akşam TRT televizyonunda görüntülerin iftihar vesile olarak sunulduğu (sonradan internetteki arşivden çıkarılmıştır) da yine dosyada mevcut video görüntülerinden ve fotoğraflarından anlaşılmaktadır. Öyleyse olaydan günler sonra bu tartışmayı yapanların ancak bir hafta geçtikten sonra disiplin soruşturması başlatanların aklının gerisinde savunmaya yazamadıkları başkaca düşünce veya motivasyonların olduğu şüphesizdir. Müvekkili “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sözünü söylediği ve anayasal ilkeleri içeren ve “Ne mutlu Türk’üm” diyene ifadesiyle biten bir andı okuyarak toplumda ayrışma yaratmış olmakla suçlayan davalı yarın, dava konusu işlemi yapmakla siyasi bir mesaj vermiş olduğu açıktır.”