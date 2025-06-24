Atatürkçü teğmenlere üniversiteli gençlerden destek! Aynı sloganı attılar, savunmaları istendi… Bu kez yer Eskişehir...

"Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı ile yemin eden Atatürkçü teğmenler, ‘izinsiz metin’ gerekçesi ile ihraç edilmişti. Bu kriz dinmeden biri daha yaşandı. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde aynı slogan ile yürüyen öğrenciler, rektörün odasına girmesinin ardından disiplin soruşturması açıldı. Öğrencilerin savunma vermesi talep edilirken, aynı teğmenler gibi okuldan tamamen ya da geçici süreyle 'ihraç’ gündeme gelebilecek.

İKİNCİ TEĞMENLER VAKASI

Geçen yıl 30 Ağustos günü Kara Harp Okulunda teğmenlerin kılıç çatıp, “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” sloganı ile yemin etmeleri tartışmalara neden olmuştu. Ardından TSK, tarafından açılan disiplin soruşturması sonra 5 teğmen ve 3 komutan ihraç edilmişti. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde aynı kriz sorunu yaşandı.

AYNI SLOGANI ATTILAR

Sözcü’nün haberine göre; Aynı slogan ile yürüyen ve rektörün odasına giren öğrenciler için “Düzeni ve huzuru bozmak, işgal ve benzeri fiillerle hürriyeti ve hizmeti engelleyici eylemde bulunmak’’ iddiasıyla disiplin soruşturması başlatıldı.

İHRAÇLARI GÜNDEME GELEBİLİR

21 Mart 2025’te yapılan yürüyüşten 3 ay sonra soruşturma açılması ise dikkat çekti. Aynı teğmenlerdeki gibi öğrencilerin de okuldan tamamen ya da geçici süreyle “ihracı’’ gündeme gelmiş olacak. Ayrıca öğrencilerden savunma vermeleri istendi.