Atatürk’e ayak uydurulamayınca çağın taleplerini yakalayamadık

Değerli okurlarım sizlerle bu sayfada bugüne kadar ressamlarla yaptığım röportajları yaymlamıştık. Bu hafta değişik olarak yazar yayımcı Hasan Yiğit üstadı sayfama konuk aldım.

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300’ün üzerinde kitabın yazarı emekli öğretmen, Nar Çiçeği Yayınevi sahibi Hasan Yiğit gelişmeleri Yeniçağ’a değerlendirdi.

1950 Denizli doğumlu Hasan Yiğit, lise yaşlarında öyküler kaleme almaya başladı. Gazi Üniversitesi öğrencisiyken Türk Dil Kurumu’nda Prof. Dr. Emin Emin Özdemir’in yanında Türk dili ve edebiyatı üzerine çalışmalar yaparak kendini geliştirdi. Genç yaşlarında öğretmenlerin haklarını savunmak için mücadeleye girerek TÖBDER yönetiminde yer aldı. 12 Eylül askerî darbesinden sonra yargılandığı davada beraat etti. Edebiyat alanındaki çalışmalarını kesintisiz olarak sürdüren yazar Hasan Yiğit sahibi olduğu Nar Çiçeği Yayınevi’ni yayıncılığın çağdaş standartlarına ulaştırmanın gayretleri içindedir.

Yeniçağ: Cumhuriyetin kuruluş sürecinde Mustafa Kemal Atatürk’ün en çok ihtiyaç hisettiği şey aydın desteği idi. Fikir ve düşünce adamı olarak Tevfik Fikret’in okullarda daha derinden okutulmasını teşvik eden de kendisiydi, Muhsin Ertuğurul’un tiyatro çalışmalarına da en büyük destek de Atatürk’ten gelmişti. 100 sene içinde nereden nereye gelindi?

Yiğit: Cumhuriyetin kuruluşunda okullarımız, üniversitelerimiz yoktu, yetişmiş öğretmen gücümüz İstanbul çevresindeydi. Kuruluş sürecine destek vermiş aydınlarımızdan kimler vardı? Osmanlı’da Tanzimat’tan sonra aydınlar yetişmeye başlamış ve bilimsel çalışmalar ortaya çıkmıştı. Ancak her şeye rağmen o dönemde Cumhuriyet düşüncesini ortaya koyarak geliştiren aydınların yetişmediğini görüyoruz. Osmanlı döneminde yetişmiş Şinasi, Şair Eşref, Namık Kemal, Tevfik Fikret gibi aydınların görüşleri Cumhuriyetin kuruluş sürecinde yeterli olmamıştı. Onun için Cumhuriyet ilan edilir edilmez Mustafa Kemal Paşa: “Akıl, bilim ve fen öne çıkarılmalıdır” demişti. Ancak maalesef yeni okullar açılması ve üniversiteler kurulması alanındaki çalışmalarda Atatürk’e ayak uydurulamayınca çağın taleplerini yakalayamadık ve bilimde olduğu gibi devlet yapılanmasında, hukukta ve birçok başka alanda Avrupa’yı kopyalamak zorunda kaldık.

Yeniçağ: Cumhuriyetin kadın hakları alanındaki kazanımlarına bugünkü aralıksız saldırılara aydınlar yeteri tepkiyi koyuyor mu? Koymamasının nedeni işin başındaki eksiklik olabilir mi?

Yiğit: Kadınlara saldırılar geri püskürtülerek onların hakları savunulacaksa, bunun topyekûn çalışmalarla yapılması gerekir. Burada ordu da dahil olmakla devlet bürokrasisinin tamamının toptan eğitime tabi tutulması gerekir. Çünkü “Kadın cinayetleri önlenmeli” diye yükselen seslerin mevcut ortamda cılız kaldığını görüyoruz. Onun için topyekû bir programın uygulamaya konması gerekir. Her geçen gün erkeklerin daha ziyade egemen olduğu uygulamaların alanının genişlendiğini görüyoruz, kız çocukları ikinci sınıf vatandaş olmaya zorlanıyor. Örneğin bir evde yedi yaşında kız, beş yaşında erkek çocuğu varsa, erkeğin sünnet düğünü için hazırlıklar yapılıyor ve erkekliğe adım atacak diye çocuk yüceltiliyor. Kız çocukları ise sadece tüm bunların seyircisidir. Türkiye’nin tarihinde kadının özgürlüğü onun ekonomik özgürlüğünden geçer. Bu bilinci Mustafa Kemal daha Çanakkale savaşlarında kafasında şekillendirmişti. 24 Ağustos 1922’de Büyük Taarruz kararının alınmasından sonra Mustafa Kemal Paşa kurmaylarının önünde çantasından Reşat Nuri Güntekin’in Çalıkuşu romanını çıkararak şöyle demişti: “Bitirmek üzere olduğum bu kitabı İsmet’e vereceğim. Subaylarımız da bunu mutlaka okusun.” 1924’te kadınlara oy kullanma hakkı tanıyan yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmesine rağmen rededilmişti. Bu, Mustafa Kemal Atatürk’ün Meclise sunduğu ancak o dönemde kabul edilmeyen ender yasa tasarılarından bir tanesiydi. 1920’lerin sonlarından itibaren Mustafa Kemal Paşa, kendi parasıyla genç kızların yurt dışında eğitim görmesinin yolunu açmıştı, Afet İnan bu örneklerden biridir. Veya “Müslüman kadınlardan tiyatro sanatçısı olmaz” diye çalışmaları yasaklanmak istenen Afife Jale geri adım atmadan kültür alanında laik Cumhuriyetin güçlenmesine emsalsiz katkısını sunmuştur. Hâlihazırda bir kısım vakıfların, derneklerin ve hatta son seçimlerde parlamentoda temsil edilen ufak partilerin kadınları ekonomik özgürlüklerinden mahrum bırakma girişimlerini üzülerek izliyoruz. Bu saldırıların önlenmesi ve kadınların en başta ekonomik haklarından yoksun bırakılmaması için siyasetçilerin karşı mücadelesi asla yetmeyecektir. Buna karşı yazarlar, tiyatrocular, gazeteciler, bilim insanları kararlı şekilde mücadele etmeliler. Ben saldırıların amacına ulaşamayacağına adım gibi inananlardanım. Çünkü başta ekonomik özgürlükler olmak üzere elde edilmiş bu kadar kazanımların yok edilmesi hayal bile edilemez.

Yeniçağ: Bildiğimiz kadarıyla sahibi olduğunuz yayınevinin de bu alanda çalışmaları mevcuttur. Neler söylemek isterdiniz?

Yiğit: Bizim yayınevinde çıkan ‘Kör dere’ isimli kitap kadının öldürülüşünü anlatıyor. Bu kitaba biz kadın çalıştayından bir paragrafı da koymuşuz: “Sayısal dağılımları sağlıklı biçimde verebilecek bilgilere ulaşılamamış olsa da, gerek medya kaynaklı bilgilerin, gerek saha çalışması kapsamında elde edilen örnek olay verilerinin ortaya koyduğu gerçek kadın cinayetlerinin öldürülen ya da katilin yaşı, eğitim durumu, mesleği eş cinayeti(var olan ya da eski eş) durumunda da evlilik süresi ve türüyle doğrudan bağlantılı olmadığı yönündedir. Bir başka deyişle, kadın cinayetleri yalnızca erken(ve zorla) evlenmiş, eğitimsiz, mesleksahibi olmayan kadınlara yönelik olmayıp, anlaşarak evlenmiş üniversite mezunu, kariyer sahibi kadınları da etkilemektedir. Aynı biçimde kadın katilleri de, eğitimsiz, işsiz ya da genel algıda yer aldığı şekliyle madde bağımlısı, v.b. değil aynı zamanda yüksek eğitimli, meslek sahibi erkeklerdir. Bir başka deyişle öldürenler açısından da erkek tek ortak paydadır”. Biz prensibimiz gereği çıkardığımız ve çıkaracağımız kitaplarla kadınların haklarının kısıtlanması girişimlerine karşı toplumu aydınlatma görevimizi yerine getirmeyi sürdüreceğiz. Tiyatro sanatçılarına burada daha büyük görev düştüğü açıktır. Çünkü olayları kitap sayfalarından okumak bir yana sahnede veya ekranda görmenin etkisinin daha büyük olduğunu tecrübeler ortaya koymuştur. Biz 250 seneden beri çağdaşlaşma sürecinin içindeyiz, 100 yıllık Cumhuriyetimiz bu sürecin en büyük kazanımıdır. Ayrıca AB üyesi olmamız için 70 seneden bu yana yaptığımız çalışmalar vardır. Günümüz siyasi konjönktürünü fırsat bilerek kadınlarımızın haklarını kısıtlamaya çalışan siyasi partilerin bu süreçleri iyi analiz etmeleri gerekir.