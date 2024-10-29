‘Atatürk’e benzeyen adam’ yine yayın açtı! Para topladı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e benzediğini iddia eden ve sosyal medyada yayınlar açarak para kazanan yaptığı bu davranışlar da büyük tepki çeken Serdar Görel yine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yayın açtı.

Serdar Görel isimli şahıs sosyal medya platformu TikTok'ta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğini kullanarak yayınlar yapıp bağış topluyor.

Geçtiğimiz yıllarda Görel'in TikTok yayınında 1 saatte tam 500 bin lira hediye topladığı da iddia edilmişti.

Cumhuriyetimizin 101. yılında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da Görel yine hesabından canlı yayın yaptı.

Görel'in yayını tepki alırken öte yandan yine binlerce kullanıcı tarafından da takip edildi.

Kullanıcılar Görel'e çeşitli hediyeler yolladığı görüldü.