Türkiye’de son aylarda art arda gelen bazı çıkışlar, Atatürk’ün şahsı ve mirası üzerinden yeniden bir rejim tartışması açma girişimlerini gündeme taşıdı. Ancak dikkat çekici olan, bu tartışmaların hedef aldığı kesimlerin bile beklenen tepkiyi vermemesi. Bir dönem Atatürk’ün adını anmaktan özenle kaçınan, Cumhuriyet’in kurucu değerleriyle arasına mesafe koyduğu düşünülen çevrelerin bugün aynı hassasiyeti vurgulamaya başlaması neyin göstergesi? Yoksa Türkiye, etki-tepki yasasının siyaset sahnesinde bir kez daha işlemekte olduğuna mı tanık oluyor?

Bu soruyu sormak gerekiyor; çünkü uzun zamandır toplumun bazı kesimlerinde Atatürk’e yönelik eleştiriler, artık siyasal sınırları aşarak bir kültürel çatışma aracına dönüşmüştü. Herkesin üzerinde uzlaştığı ortak bir tarihsel figür yerine, tartışmanın merkezine “rejim” ya da “isim” oturtulmuştu. Bu durum, özellikle sosyal medyada karşılıklı öfke üretiminin de zeminini hazırladı. Ancak son haftalarda gözlenen şey, bu gerginliğin kendi karşıtını doğurduğu yönünde.

Cumhuriyet’in 102. yılına yaklaşırken yaşanan bir dizi olay —kimi planlı, kimi refleksif— bu tabloyu daha görünür hale getirdi. Örneğin, bazı törenlerde Atatürk’ü anmadan yapılan açıklamaların toplumsal tepkisi, bizzat o kurumların refleksini değiştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın son konuşmalarında “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk” ifadesini özellikle kullanması, sadece bir diplomatik jest midir, yoksa toplumun nabzını doğru okumanın bir sonucu mu? Aynı şekilde Milli Eğitim Bakanlığı’nın törenlerinde Atatürk vurgusunun yeniden öne çıkması, değişen bir siyasal iklimin sinyali sayılabilir mi?

Bu soruların her biri, aslında Türkiye’nin kolektif belleğiyle kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlama çabasına işaret ediyor. Çünkü Atatürk, uzun süredir sadece bir tarihsel figür değil, aynı zamanda bir kimlik aynası işlevi görüyor. Bu aynaya kim baktıysa, kendi durduğu yeri görmekten çok, karşısındakini tanımlamaya çalıştı. Bir taraf onu “yasakçı modernizmin” sembolü olarak okurken, diğer taraf “laikliğin son kalesi” olarak sahiplendi. Fakat bütün bu karşıt okumalar arasında unutulan bir şey vardı: Atatürk, modern Türkiye’nin toplumsal sözleşmesinin ortak adıdır.

Bugün gelinen noktada, bu ortaklığın yeniden hatırlanması da tesadüf değil. Özellikle genç kuşakların sosyal medyada gösterdiği tepkiler, bu hassasiyetin artık devletin resmi refleksinden çok önce toplumsal zeminde yeşerdiğini gösteriyor. Atatürk’e yönelik herhangi bir saygısızlık, sadece ideolojik değil, duygusal bir tepkiye de yol açıyor. Bir dönem “Atatürk’ü anmak” meselesi siyasi bir tercihi ima ederken, şimdi “anlamamak” bir kopuşun göstergesi haline gelmiş durumda.

Peki bu değişimi ne tetikledi? Siyaset mi, toplum mu, yoksa tarih mi?

AKP’nin içinden dahi yükselen “Atatürk hassasiyeti” mesajlarını nasıl okumalıyız? Bu bir taktiksel geri çekilme mi, yoksa toplumsal meşruiyetin yeni ölçüsünü fark etme hali mi? Özellikle iktidarın temsil ettiği muhafazakâr tabanın, Atatürk karşıtlığından değil, Atatürk’ün mirasının siyasi manipülasyonuna tepki gösterdiği söylenebilir mi?

Anıtkabir’deki son törende, medyaya yansıyan bazı görüntüler de bu sorulara yeni bir boyut kazandırdı. Tören öncesinde Atatürk’ü anmaktan özellikle kaçınan bazı kişilerin görüntülerinin kamuoyuna yansıması, beklenmedik ölçüde bir tepki yarattı. Olayın ardından sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı, hatta hükümet çevrelerinden bile eleştiriler geldi. Bu tepki dalgası, Atatürk’e karşı mesafeli durmanın artık “sessiz çoğunluk” tarafından tolere edilmediğini gösteriyor.

Belki de Türkiye, uzun yıllar sonra ilk kez, Atatürk’ü bir kimlik çatışmasının değil, bir ortak saygı zeminine oturtma fırsatına yaklaşıyor. Bu durum, toplumsal bir olgunlaşma belirtisi olarak da okunabilir. Zira tarihteki her etki-tepki döngüsünde olduğu gibi, aşırı uçların söylemi ne kadar sertleşirse, merkezdeki duyarlılık o kadar güçleniyor. Atatürk’e yönelik hoyratlıklar, toplumda Atatürk’ün yeniden hatırlanmasına, yeniden sahiplenilmesine yol açıyor.

Tam da bu noktada şu soruları sormak kaçınılmaz:

Bir ülkenin kurucusunu hatırlamak neden hâlâ politik bir eylem gibi algılanıyor?

Atatürk’ün adını anmamak kime ne kazandırıyor?

Cumhuriyet’in kazanımlarına mesafeli durmak, artık hangi siyasal faydayı üretebiliyor?

Ve en önemlisi: toplum, geçmişle hesaplaşmayı değil, geçmişi anlamayı tercih ettiğinde siyaset ne kadar değişir?

Bugünün Türkiye’sinde görünen o ki, halk artık bu soruların cevaplarını kendi sezgileriyle veriyor. Herhangi bir partiden bağımsız biçimde, Atatürk’ün manevi mirasına sahip çıkmak bir “kamusal refleks” haline geliyor. Belki de tam bu yüzden, siyasetçiler ne kadar farklı yönlere çekmeye çalışırsa çalışsın, toplumun merkezinde Atatürk figürü yeniden birleşme zemini oluşturuyor.

Siyasetin dili ayrıştırabilir; ancak tarih, toplumun ortak duygusunu asla susturamaz. Türkiye, bunu her kriz anında yeniden kanıtlıyor. Atatürk’e dair saygısızlıkların, beklenenin aksine, onun toplumsal değerini pekiştirmesi de bundan. Tıpkı fizik yasalarındaki gibi: Her etkinin bir tepkisi vardır —ve bu tepki, çoğu zaman etkiyi aşar.

Belki de bugünün Türkiye’sinde en çok hatırlanması gereken şey budur. Atatürk’ün adıyla, mirasıyla, kurduğu Cumhuriyet’in değerleriyle uğraşmak; onu zayıflatmaz, aksine daha görünür kılar. Çünkü bu ülke, Atatürk’ü bir heykel ya da bir resmi figür olarak değil, kendi vicdanında yaşatmayı öğrenmiş bir halkın ülkesidir.

Ve belki de en anlamlı soru tam da burada saklıdır:

Bir milletin kurucusuna duyduğu saygı azalmıyor, tersine artıyorsa; bu, o milletin hâlâ kendi kökleriyle bağını koparmadığını mı gösterir?