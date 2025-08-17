AKP’li provokatör Furkan Bölükbaşı'na saldırı şoku

AKP’ye yakınlığıyla bilinen ve sosyal medyada Atatürk’e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarıyla tanınan Furkan Bölükbaşı’ya kötü haber geldi. Bölükbaşı’nın X hesabı erişime engellenirken, Konya’da konakladığı otelde de saldırı girişimine uğradı.
ANITKABİR’E “YUNAN TAPINAĞI” BENZETMESİ SORUŞTURMA BAŞLATTI
Furkan Bölükbaşı, daha önce Anıtkabir’i “Yunan tapınağına” benzettiği paylaşımlarıyla büyük tepki çekmiş, bu nedenle “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret” suçlamasıyla hakkında re’sen soruşturma başlatılmıştı.
KONYA’DA OTELDE GERGİN ANLAR
Konya’da kaldığı otelde yaşanan saldırı girişimi kameralara yansıdı. Görüntülerde, Bölükbaşı’nın otel görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü. Olayın detayları henüz netleşmezken, Bölükbaşı’nın güvenliği için önlemler alındığı belirtildi.
X HESABINA ERİŞİM ENGELİ
Bölükbaşı’nın X hesabına erişim engeli getirildiği öğrenildi. Engellemenin gerekçesi resmi olarak açıklanmasa da, devam eden soruşturmayla bağlantılı olduğu düşünülüyor.
Engellenen hesabının ardından kendisine ait başka bir hesaptan açıklamalarda bulunan Bölükbaşı şu ifadeleri kullandı:
"Konya’da kıymetli bir ağabeyimizin düğününe katılmak için geldiğimiz otelde lobide otururken, bilincini kaybedecek seviyede alkol almış ırkçı bir şahsın el hareketi ve sözlü sataşmalarına karşı, bizi rahatsız etmemesi ve oteli terk etmesi yönündeki telkinlerimize, arkadaşlarıyla birlikte üzerimize yürüyerek ve küfürler ederek saldırıya geçmesi, benim ayağa kalkmam sonrasında korkarak teker teker otelden kaçmaları, kaçarken sataşmalara devam etmeleri sonucunda da otelin güvenlik görevlileri tarafından yaka paça otelin dışına atılmalarından ibaret bir olay yaşadık. Çok şükür iyiyiz. Yarın en yakın karakolda şahıslardan şikayetçi olacağız."